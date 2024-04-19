«Дженоа» — «Лацио»: во сколько начало матча Серии А, прогнозы и ставки

19 апреля состоится матч 33-го тура Серии А «Дженоа» — «Лацио». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 2.60. Шансы красно-синих оцениваются в 2.90. На ничью дают коэффициент 3.20.

Аналитики считают, что матч «Дженоа» — «Лацио» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.01.

«Дженоа» находится в 12 очках от зоны вылета в Серию В за шесть туров до конца сезона. Нужны ещё как минимум две победы, чтобы гарантировать сохранение прописки. После 32 матчей «грифон» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

Игор Тудор вынужден в кратчайший срок взбодрить команду римлян, поскольку она находится на седьмом месте в турнирной таблице и рискует остаться без еврокубков. Тем не менее у тренера есть небольшой шанс добиться успеха. В Кубке Италии «Лацио» добрался до полуфинала, но уступил в первом матче «Ювентусу» (0:2). Отыграть будет сложно.