«Рубин» – «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Локомотив» в 25-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2 за 1.75.

«Один из самых сложных матчей для прогноза — это встреча в Казани, где «Рубин» сыграет против «Локомотива». Рашид Рахимов, бывший тренер «Локомотива», получил дисквалификацию на 2 матча — 1 официально и 1 условно. Плюс отсутствовать будет основной центральный защитник Вуячич, из-за перебора желтых карточек Иву будет пропускать матч. А напротив быстрый «Локомотив» с суперхорошо готовой сейчас группой атаки, с Пиняевым, с Самошниковым, бывшим игроком «Рубина» и, конечно же, Максимом Глушенковым, Миранчуком, с хорошей скамейкой. «Локомотив» сейчас почувствовал вкус к игре, к качеству игры. И в Грозном была хорошая игра, и с ЦСКА 70 минут играли просто восхитительно. Поэтому, мне кажется, футбол должен получиться результативный.

«Рубин» в последних матчах не забивает, а тут домашняя игра против команды, которая пропускает, и пропускает достаточно регулярно, если не брать матч в Грозном. Посмотрим, как будет выстроена игра, как в итоге команды тактически друг к другу подготовятся, но мне кажется, что голы быть должны. И я здесь возьму вариант с расходом – «тотал больше 2». Когда предлагают за такой вариант с расходом 1,75, его надо заиграть. В «верх» букмекеры не верят, что будет 3 и больше забитых мячей. Но вот 2 мяча вполне здесь могут быть. И мне почему-то кажется, что игра должна получиться результативной, поэтому «тотал больше 2» за 1,75. Продано!», — приводит слова Генича «РБ Спорт».