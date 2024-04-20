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Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — Ахмат 20 апреля 2024 года, где смотреть онлайн, бесплатная прямая трансляция игры

«Локомотив» и ЦСКА в погоне за медалями. Чего ждать от субботы в РПЛ?
Михаил Коробов Николай Павлов
,
ЦСКА — «Ахмат» прогноз на матч РПЛ
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Подопечные Михаила Галактионова удачно съездят в Казань, а красно-синие разберутся с «Ахматом».

В субботу, 20 апреля, тремя матчами продолжится 25-й тур РПЛ. Авторы «Чемпионата» составили для вас экспресс с коэффициентом 8.38.

Прогноз на матч «Рубин» — «Локомотив»

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» возобновил сезон после зимнего перерыва очень плохо. Он победил только пребывающий в жутком кризисе «Ахмат» (2:1), а также не без везения зацепился за ничью в матче с «Краснодаром» (1:1). Сравняли счёт казанцы на 90-й минуте после подачи углового. Забил Рустам Ашурматов. Уступили подопечные Рашида Рахимова сначала «Пари НН» (0:1), а затем «Оренбургу» (0:3) и «Крыльям Советов» (0:2). В последних двух встречах не создали ни одного реального голевого момента. Более того, нанесли только один удар в створ, да и тот — дальний.

Стратегия Рахимова работать перестала. Его подопечные качественно обороняются и мало что позволяют соперникам у своих ворот. Однако отсутствие приемлемой игры в нападении ставит крест на стараниях защитников и хороших результатах. Плюс травмы, конечно. Казанцы спустились на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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«Локомотив» тоже не самым удачным образом возобновил сезон после зимнего перерыва. В последних пяти турах в РПЛ он победил только «Ахмат» (2:0). Впрочем, и поражение у железнодорожников лишь одно — во встрече с «Динамо» (1:2). Вничью они сыграли с «Сочи» (2:2), «Краснодаром» (1:1) и ЦСКА (3:3). Игра с армейцами оставила приятное впечатление, прогресс по ходу весны прослеживается.

Учитывая отсутствие Рахимова на скамейке из-за дисквалификации, явные трудности казанцев и преимущество «Локомотива» по уровню состава, возьмём победу «Локомотива» с отличным коэффициентом 2.49.

Прогноз на матч «Балтика» — «Крылья Советов»

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Крупно обыграв «Ахмат» (7:1) во встрече последнего тура чемпионата России, «Балтика» покинула зону вылета. Прогресс в весенней части сезона очевиден, солидное укрепление в зимнее трансферное окно помогло стать сильнее. Вся борьба за выживание впереди, однако прогресс хозяев очевиден. Недавнее поражение от ЦСКА в Кубке России — не проблема. Покинули Путь РПЛ, продолжат в Пути регионов.

Вот только «Крылья Советов» сейчас банально сильнее и интереснее. Заключить пари на то, что «Крылья Советов» не проиграют «Балтике» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Пять из шести последних очных встреч завершились именно так. В ещё одной команды встречались в Кубке России.

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На своём поле «Балтика» особенно сильна, поэтому определённо может зацепиться как минимум за ничью. В то же время в победу и высокую результативность калининградцев верится с трудом. У них всё залетело неделю назад, «Крылья» не позволят себе той расхлябанности, что сопутствовала действиям «Ахмата».

Прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат»

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После возобновления сезона ЦСКА показывает качественный футбол и не знает поражений. Ещё бы побед побольше и избежать типичных пропущенных мячей в концовке… Помогли Владимиру Федотову улучшить игру команды точечные зимние усиления. Быстрее прочих освоился Тамерлан Мусаев. В восьми встречах в составе армейцев он забил четыре мяча и отдал два голевых паса. В минувшем туре РПЛ с «Локомотивом» (3:3) Мусаев совершил два результативных действия. В обоих случаях –после розыгрышей стандартов.

«Ахмат» начал весну с победы над «Уралом», а дальше посыпался. Уход Ромащенко не помог, а 1:7 от «Балтики» в минувшем туре и вовсе не выдерживают никакой критики. Грозненцы действовали просто чудовищно, проиграв за считаное количество минут после выхода на поле. А тут ещё выезд в Москву к одной из лучшей команд лиги как минимум по качеству футбола.

ЦСКА подходит к грядущему матчу в качестве явного фаворита. Он гораздо стабильнее как в плане эмоциональной составляющей, так и в плане качества футбола. Поставить на победу красно-синих и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.

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Восемь из девяти последних официальных очных встреч закончились именно так. Ещё одна проходила в Грозном. Дома армейцы проиграли только 1 из 11 матчей в чемпионате России, а также три раза сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили 24 мяча. Чаще в качестве хозяев забивают только «Крылья Советов».

Грозненцы, в свою очередь, выиграли только 2 из 11 матчей в РПЛ на выезде и два раза сыграли вничью. За этот период они забили всего лишь семь мячей, а пропустили 16. Для исправления ситуации Адиеву необходимо проделать просто огромный объём работы. И то не факт, что это поможет. Клуб пребывает в глубоком кризисе.

Экспресс на субботу в РПЛ

Ставка 1: победа «Локомотива» за 2.49.

Ставка 2: «Крылья Советов» не проиграют + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.

Ставка 3: победа ЦСКА и тотал больше 1.5 мяча за 1.79.

Общий коэффициент = 2.49 х 1.88 х 1.79 = 8.38.

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