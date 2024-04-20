«Металлург» Магнитогорск — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на игру Кубка Гагарина

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Металлург» Магнитогорск – «Локомотив».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.84.

«Поговорим о втором матче финальной серии Кубка Гагарина, на которую я собираюсь приехать. Часто был в Магнитогорске, но «Металлург» даёт повод приезжать туда часто, так как команда выглядит отлично.

Очень симпатичную команду создал Андрей Разин. Там есть и глубина по разным линиям. Есть лидеры, как, например, вратарь Набоков. Есть за что зацепиться в этой команде.

В свою очередь, «Локомотив» — это машина в плей-офф. Команда очень системная. Думаю, что именно ко второй игре «Локомотив» должен быть в той идеальной форме, которую и ждут от команды.

Я бы в этом матче не плясал от исхода, хотя можно говорить о каком-то преимуществе «Локомотива». Мне кажется, что гости второй матч будут сушить, поэтому я бы зашёл от низового тотала, к примеру ТМ (4.5). У «Локомотива» отличная оборона, есть великолепный вратарь Исаев.

Не стоит забывать, что у «Металлурга» не самое хорошее большинство, а против такой защиты «Локомотива» они будут буксовать. Мой прогноз — ТМ (4.5). Это финал, и о красоте хоккея уже говорить не приходится», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».