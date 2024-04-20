«Манчестер Сити» — «Челси»: ставка Александра Мостового на 1/2 финала Кубка Англии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: обе забьют за 1.67.

«В полуфинале Кубка Англии пройдёт встреча «Манчестер Сити» и «Челси». Обе команды стремятся попасть в финал, пусть они и проводят совершенно по-разному сезон. Уверен, мы тут увидим борьбу.

Для «Челси» Кубок Англии – единственная возможность выиграть хоть что-то в этом сезоне. Клуб проводит не лучший футбольный год. Скорее всего, «синим» не удастся зацепиться за еврокубки по итогам этого розыгрыша АПЛ. От топ-5 они отстают на 13 очков. И слишком часто подопечные Почеттино в последнее время теряли очки, причём в играх с лёгкими противниками – 2:2 с «Бёрнли», 2:2 с «Шеффилдом». Хотя были у клуба и победы недавно – 4:3 с «Ман Юнайтед» и 6:0 с «Эвертоном».

Ну а «Манчестер Сити» проводит совершенно другой сезон. Команда в очередной раз претендует на разные трофеи. В АПЛ «горожане» сейчас лидируют благодаря двум проигрышам в прошлом туре «Арсенала» и «Ливерпуля». Впрочем, расслабляться подопечным Гвардиолы некогда – отрыв от преследователей пока минимален.

На неделе «Ман Сити» ещё играл с «Реалом» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. В первой игре команды устроили настоящую голевую феерию – 3:3. Во второй игре голов было меньше, а ничейный результат сохранился. Мадридцы больше защищались и не дали сопернику забить больше одного мяча — 1:1. В серии пенальти фортуна оказалась на стороне команды Анчелотти.

Конечно, график матчей у «Ман Сити» очень тяжёлый. «Челси» в этом плане намного проще. К тому же мотивация у «синих» очень сильная – Кубок Англии для них является последним шансом хоть на какой-то трофей в сезоне. А «горожане» находятся в самом разгаре борьбы за чемпионство в АПЛ.

Не жду тут лёгкой победы «Ман Сити». Хотя в играх с «Реалом» клуб снова показал, что по праву является одним из сильнейших в Европе, пусть он и не прошёл дальше в ЛЧ. Сейчас «Челси» точно даст отпор «горожанам», пару дней назад сыгравшим 120 минут с мадридцами. Так что уверен, что мы увидим голы с обеих сторон», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».