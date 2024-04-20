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ЦСКА — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России в Москве

ЦСКА — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России в Москве
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Комментарии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Ахмат» в 25-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 1.5 за 1.77.

«Здесь всё вроде понятно. Команды идут на встречном движении. «Ахмат» всё ниже и ниже падает и уже в зоне вылета оказался. А ЦСКА, наоборот, сейчас набирает хорошую форму. Да, ЦСКА не очень, может быть, убедительно играет в обороне в некоторых матчах, как, в частности, в игре с «Локомотивом», но там есть объективные обстоятельства — отсутствие Дивеева и Роши. Здесь все должны быть в строю. Хорошая конкуренция у ЦСКА впереди. И Чалов после подписания контракта в двух матчах подряд забивает, и Файзуллаев снова напоминает себя осеннего отрезка, и Мусаев отлично двигается, и Обляков здорово ведет игру. В общем, сейчас ЦСКА на ходу, идёт в горочку.

А «Ахмат», к сожалению, наоборот. Даже смена тренера, приход Адиева, радикальных изменений в игру «Ахмата» и в результаты не принесла. Поэтому ЦСКА, играющий дома и продолжающий борьбу за попадание в тройку, – безусловный фаворит. И, учитывая атаку ЦСКА и нынешнюю оборону «Ахмата», я думаю, что грозненцам будет максимально сложно в этой встрече.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА выиграет, и в матче будет забито минимум 2 мяча. Мой прогноз – «победа ЦСКА и тотал больше 1.5» за 1.77», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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