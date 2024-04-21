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«Зенит» – «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

«Зенит» – «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Санкт-Петербурге
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Оренбург» в 25-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Зенит» забьет в обоих таймах за 2,09.

«Зенит» дома будет принимать «Оренбург». Лишнего про этот матч говорить, я думаю, не стоит. «Зенит» сейчас в полном порядке, в полнейшем порядосе. «Оренбург» вроде тоже неплохо смотрелся в последних матчах. 6 игр подряд в РПЛ команда не проигрывает. Да, уступили в Кубке и сошли с дистанции, проиграли «Динамо», пропустив 4 мяча дома. Но «Оренбург» — команда, играющая, с хорошими, интересными латиноамериканскими исполнителями. Вопрос: как позволит сыграть «Зенит»?

«Зенит» наверняка помнит, что одно из поражений этого сезона потерпел в Оренбурге, пропустил там 3 мяча в первом тайме. Это было первое поражение «Зенита» от «Оренбурга» в истории, поэтому определенные реваншистские настроения, разумеется, будут присутствовать. Ну и «Зенит» будет выходить на матч против «Оренбурга», уже зная, как сыграет «Краснодар». От этого тоже надо отталкиваться. Если Краснодар выиграет, то это будет один «Зенит». Если Краснодар не наберет максимального количества очков в матче с «Факелом», то это будет другой «Зенит».

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, «Зениту» важно против такого соперника забить в первом тайме, а потом и хорошая длинная скамейка, и возможность сыграть на пространстве позволят «Зениту» еще не 1-2 мяча, может быть, забить. Плюс «Зенит» сейчас очень хорошо готов физически.

Поэтому мой прогноз на эту встречу — «Зенит» забьет в обоих таймах за 2,09», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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