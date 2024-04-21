«Ростов» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на игру РПЛ 21 апреля

Футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Спартак».

Ставка: победа «Ростова» за 2.38.

«Ростов» сейчас в полном порядке, мы видим, это лучшая команда после возобновления чемпионата, Карпин – лучший тренер. «Ростов» – единственная команда, которая стабильно играет одним и тем же составом. Команда сыгранная, знает, что делать на поле, хотя что удивительно, на Кубок играл абсолютно второй состав, но при этом выдерживалась та игра, в которую играет первая команда.

Что касается «Спартака», к моему большому сожалению, чуда после отставки Абаскаля не произошло, но, с другой стороны, принципиально новый тренер не пришел, много в игре «Спартака» не изменилось.

В общем, к моему большому сожалению, «Ростов» на данный момент гораздо сильнее и в этом матче явный фаворит. Поэтому первый мой прогноз – чистая победа «Ростова», — приводит слова Мора «РБ Спорт».