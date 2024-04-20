«Ростов» — «Спартак». Состояние красно-белых — подарок для Карпина

21 апреля состоится матч РПЛ «Ростов» — «Спартак». Начало игры — в 20:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 2.35. Шансы москвичей оценили в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.86.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — «Спартак» 21 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Ростов» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют ростовчане, сыграет коэффициент 1.23. Гол москвичей доступен с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак» (21.04.2024)

Вряд ли стоит напоминать, насколько важны встречи для Валерия Карпина с красно-белыми. Возможно, поэтому они так непредсказуемы. 21 апреля в матче 25-го тура РПЛ «Ростов» будет принимать «Спартак» на стадионе «Ростов-Арена». Начало игры – в 20:30 мск.

Московский и ростовский клуб разделяет всего лишь очко. Это добавляет интриги перед игрой. Встреча получится принципиальной не только по этому поводу, но и из-за истории с отношениями между Валерием Карпиным и «гладиаторами».

Вряд ли команды могут рассчитывать на реальную борьбу за чемпионство. Зато они могут выиграть бронзовые медали по итогам чемпионата. Этого достаточно для мотивации. «Ростов» возобновил сезон после зимней паузы в отличном настроении. В весенней части сине-жёлтые выиграли четыре из пяти матчей в РПЛ. Одну встречу они завершили вничью – с «Сочи» (2:2).

Победили ростовчане «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1), «Динамо» (4:1) и «Факел» (1:0). Также они вышли в следующий этап Пути регионов Кубка России, выиграв у «Урала» со счётом 3:1. Заметно увеличились реализация моментов и результативность «Ростова». Новичок Роналдо забил по голу в двух минувших играх РПЛ. Матч с екатеринбургским клубом он пропустил. Значит, будет свеж и готов к красно-белым.

Впечатляет то, как улучшились показатели Мохеби. Иранец оформил два дубля в последних пяти встречах чемпионата России. Он может ещё лучше. Просто нужно больше времени и не терять текущий тонус. Как играть с такими ростовчанами команде, которая лишилась тренера — загадка.

Результаты «Спартака» выглядят нестабильными. Отставка Гильермо Абаскаля, конечно, напрашивалась, но давно. Кажется, она произошла слишком поздно. В последних пяти встречах «гладиаторы» одержали всего лишь одну победу. Они обыграли в московском дерби «Динамо» со счётом 2:1. Да и то эта победа была волевой.

Остальные матчи закончились для красно-белых весьма неудачно. Они уступили «Факелу» (0:2) и «Сочи» (1:2). Вничью «гладиаторы» сыграли с «Зенитом» (0:0) и «Уралом» (0:0). Странно видеть такую слабую реализацию от клуба, у которого так много настоящих мастеров в атаке. Будь у них правильная тактика и наставник, можно было бы бороться за чемпионство.

В семи последних очных встречах «Ростов» был сильнее. Он одержал три победы, а «Спартак» выиграл два матча. В шести из них забивали обе команды. Мы считаем, что ростовчане не проиграют и «обе забьют» с коэффициентом 2.17. Вряд ли красно-белые смогут улучшить свои показатели без опытного наставника. Нужны глобальные перемены. Увольнение Абаскаля – это просто шаг.

Прогноз и ставки на матч «Ростов» — «Спартак» 21 апреля 2024 года

Жёлто-синие проведут принципиальную встречу с красно-белыми. Карпин испытывает постоянную мотивацию обыгрывать «Спартак». В 25-м туре РПЛ сделать это будет намного проще. Красно-белые разбиты, лишились тренера, показывают невзрачный футбол и испытывают проблемы с реализацией моментов. В свою очередь, «Ростов» выглядит отлично в весенней части сезона. Он не проигрывает в РПЛ и достаточно много забивает. Есть небольшие недочёты в обороне. Мы предлагаем ставку на «обе забьют» и жёлто-синие не проиграют.

Ставка: обе забьют и «Ростов» не проиграет за 2.17.