«Ростов» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на игру 25-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.65.

«Ростов» и «Спартак» встретятся в 25-м туре чемпионата России. Ещё в первой половине сезона это было тяжело представить, но сейчас противники располагаются на соседних строчках в таблице. Ростовчане поднялись на восьмую позицию, а москвичи опустились на седьмую. Уверенной победы красно-белых я тут точно не жду.

На неделе «Спартак» снова встречался с «Зенитом» и не проиграл ему — 0:0. Но я бы не сказал, что это особое достижение, ведь это была ответная игра в Кубке. В первом матче питерцы победили 2:1, так что подопечные Семака просто играли по счёту. Ну а красно-белые были не в состоянии навязать реальную борьбу сине-бело-голубым.

«Спартак» продолжает играть без тренера. Недавно клуб отправил в отставку Абаскаля, что было уже ожидаемо. В пяти последних встречах у красно-белых была всего одна победа — над «Динамо», которое само испытывает большие проблемы (2:1). Из-за частых неудач «Спартак» в РПЛ уже опустился на седьмое место. Его отставание от соперников выше не такое большое, но пока слабо верится, что клуб сумеет финишировать в топ-5.

А вот «Ростов» уверенно поднимается в турнирной таблице. Возможно, за первую пятёрку даже клуб сумеет зацепиться. Последние результаты подопечных Карпина были лучшими в РПЛ — одна ничья и четыре победы в пяти турах. Даже «Зенит» за этот же период потерял больше очков. В таблице ростовчане уже идут на восьмом месте с 34 очками — соперникам выше они уступают всего на пару очков.

В Кубке России «Ростов» тоже добивается успеха, пусть и не в Пути РПЛ, а в Пути регионов. Там он на неделе обыграл «Урал» (3:1) и вышел в полуфинал. До этого подопечные Карпина также выбили из турнира «Химки» (1:0).

Я жду тут борьбы. Само собой, это ещё и принципиальное противостояния Валерия Карпина с его бывшим клубом. Сейчас появляется всё больше слухов об интересе руководства красно-белых к наставнику ростовчан и сборной России. Но здесь и сейчас — Карпин с «Ростовом», и вместе они проделывают прекрасную работу в последнее время.

Победы «Спартака» точно не жду. Тут больше видится победа «Ростова». Но красно-белые так просто не сдадутся, может, вничью всё-таки смогут сыграть. По составу они примерно равны. Так что поставлю на голы, которые, я уверен, мы увидим с обеих сторон», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».