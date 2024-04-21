«Флорида» — «Тампа»: ставка Германа Титова на матч Кубка Стэнли

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов предложил ставку на матч НХЛ «Флорида» — «Тампа».

Ставка: победа «Флориды» за 2.08.

«Действующий финалист Кубка Стэнли «Флорида» в первом раунде получила в соперники «Тампу», которая хотя и неровно прошла регулярку, может удивить в плей-офф.

В сезоне матчи команд складывались результативно. И «Лайтнинг», и «Пантерз» владеют шикарными исполнителями в атаке. В прекрасной форме подходит к плей-офф Никита Кучеров, выигравший гонку бомбардиров регулярного чемпионата. У «Флориды» хорош Сэм Райнхарт, который забивал три матча подряд в конце регулярки.

Нас ждёт дуэль российских вратарей: Сергей Бобровский против Андрея Василевского. Во многом от того, кто из них допустит меньше ошибок, зависит исход матча. Ожидаем равную игру и поставим на победу «Пантерз» в основное время», — приводит слова Титова «ВсёПроСпорт».