«Локомотив» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на третий матч финала Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.06.

«В понедельник в Ярославле состоится третий матч финальной серии Кубка Гагарина между местным «Локомотивом» и магнитогорским «Металлургом».

После двух матчей в Магнитогорске счёт в пользу подопечных Андрея Разина — 2-0. Они выиграли обе встречи — 2:1 и 1:0. Во втором матче Илья Набоков поймал свой первый «сухарь» в финале и становится настоящей грозой для соперника. Он отразил все 32 броска ярославцев. А победную шайбу забросил ужас всех оппонентов в плей-офф Денис Зернов. И команда Игоря Никитина спасовала во второй раз подряд, находится в очень тяжёлой ситуации. Во-первых, низкая результативность, во-вторых, из статуса фаворита железнодорожники превратились в аутсайдера. Но ещё не всё потеряно. И волжане у себя на льду должны предпринять всё возможное, чтобы начать выигрывать. Плюс, родные трибуны обязательно помогут. Ну не может «Локо» проиграть третий матч подряд по определению. Да и «Магнитка» в гостях не монолит.

«Локомотив» выиграет и сократит своё отставание в серии», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».