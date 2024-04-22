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«Локомотив» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на третий матч финала Кубка Гагарина

«Локомотив» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на третий матч финала Кубка Гагарина
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.06.

«В понедельник в Ярославле состоится третий матч финальной серии Кубка Гагарина между местным «Локомотивом» и магнитогорским «Металлургом».

После двух матчей в Магнитогорске счёт в пользу подопечных Андрея Разина — 2-0. Они выиграли обе встречи — 2:1 и 1:0. Во втором матче Илья Набоков поймал свой первый «сухарь» в финале и становится настоящей грозой для соперника. Он отразил все 32 броска ярославцев. А победную шайбу забросил ужас всех оппонентов в плей-офф Денис Зернов. И команда Игоря Никитина спасовала во второй раз подряд, находится в очень тяжёлой ситуации. Во-первых, низкая результативность, во-вторых, из статуса фаворита железнодорожники превратились в аутсайдера. Но ещё не всё потеряно. И волжане у себя на льду должны предпринять всё возможное, чтобы начать выигрывать. Плюс, родные трибуны обязательно помогут. Ну не может «Локо» проиграть третий матч подряд по определению. Да и «Магнитка» в гостях не монолит.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» выиграет и сократит своё отставание в серии», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

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