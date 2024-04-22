«Локомотив» — «Металлург»: когда третий матч финала КХЛ, счёт в серии, во сколько начало

22 апреля состоится третий матч финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Металлург». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 1.88, а шансы магнитогорцев оценили в 3.68. Ничья в основное время доступна за 4.15.

«Металлург» идеально использовал преимущество домашних матчей и повёл в серии с «Локомотивом» со счётом 2-0 (2:1 и 1:0). Тем не менее встречи получились очень напряжёнными и близкими. Нервы были на пределе. Например, последние секунды второй игры стали настоящей драмой с отменённым голом «Локомотива».

Анализ игры команд в финале плей-офф показывает, что они придерживаются оборонительных схем. Можно сказать, что защита начинается с зоны нападения, поскольку соперники опасаются пропустить быструю контратаку.

Великолепно провели два матча голкиперы команд. Можно сказать, что во вратарской дуэли Ильи Набокова и Даниила Исаева проигравших нет. Они находятся постоянно в игре, максимально сконцентрированы и исключают большое количество ошибок. Вратарь «Металлурга» и вовсе записал в актив «сухарь», что в финале ценится втройне.