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«Локомотив» — «Металлург»: когда третий матч финала КХЛ, счёт в серии, во сколько начало

«Локомотив» — «Металлург»: когда третий матч финала КХЛ, счёт в серии, во сколько начало
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22 апреля состоится третий матч финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Металлург». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 1.88, а шансы магнитогорцев оценили в 3.68. Ничья в основное время доступна за 4.15.

«Металлург» идеально использовал преимущество домашних матчей и повёл в серии с «Локомотивом» со счётом 2-0 (2:1 и 1:0). Тем не менее встречи получились очень напряжёнными и близкими. Нервы были на пределе. Например, последние секунды второй игры стали настоящей драмой с отменённым голом «Локомотива».

Анализ игры команд в финале плей-офф показывает, что они придерживаются оборонительных схем. Можно сказать, что защита начинается с зоны нападения, поскольку соперники опасаются пропустить быструю контратаку.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 3-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Великолепно провели два матча голкиперы команд. Можно сказать, что во вратарской дуэли Ильи Набокова и Даниила Исаева проигравших нет. Они находятся постоянно в игре, максимально сконцентрированы и исключают большое количество ошибок. Вратарь «Металлурга» и вовсе записал в актив «сухарь», что в финале ценится втройне.

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