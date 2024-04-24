«Локомотив» — «Металлург»: букмекеры назвали фаворита 4-го матча финала КХЛ

24 апреля в Ярославле состоится четвёртый матч финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Металлург». Начало встречи намечено на 19:00 мск.

«Металлург» ведёт в серии со счётом 3-0. В случае ещё одного успеха магнитогорцы станут обладателями Кубка Гагарина.

Фаворитом четвёртой игры считается «Локомотив». Поставить на победу ярославцев по итогам трёх периодов можно с коэффициентом 2.09. Это примерно 55% вероятности. Шансы магнитогорцев оценили в 3.18 (31%). Ничья в основное время доступна за 4.10 (24%).

Итоговый успех «Локомотива» оценён коэффициентом 1.53. Победа «Металлурга» с учётом овертайма идёт за 2.57.

Ставки на гол в меньшинстве принимаются с коэффициентом 6.50, вероятность гола в пустые ворота оценена в 3.80.