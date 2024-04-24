Эксперты оценили шансы «Балтики» отобрать очки у «Краснодара»

24 апреля в Краснодаре состоится перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 20:30 мск.

Букмекеры не сомневаются в победе подопечных Мурада Мусаева: заключить пари на успех «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.75. Это примерно 55% вероятности.

Успех калининградцев оценён в 5.30 (19%). Ставки на ничью принимаются за 3.80 (26%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.05.

Если «Балтика» не проиграет, зайдёт коэффициент 2.21. Гол Джона Кордобы оценивается в 2.10, а результативный удар Эдуарда Сперцяна — в 2.41.

Ставки на гол любого игрока в свои ворота принимаются за 9.50.