«Оренбург» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Динамо» в 21-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.67.

«Буквально неделю назад команды играли в Кубке в Оренбурге, и тогда динамовцы победили – 4:2, практически без нервов, что с ними редко бывает. Но полностью отталкиваться от того матча, наверное, неправильно. Всё-таки в кубковой игре «Оренбург» не полностью основой играл, да и «Динамо» тоже. Получилась очень открытая встреча. Создали много, забили тоже много. Но, в принципе, там и 3:7 могло бы запросто получиться.

Сейчас жду более ответственного, наверное, футбола. «Оренбург» должен понимать, что ввязываться в открытый футбол с «Динамо» — это себе дороже. По исполнительскому классу с бело-голубыми мало кто может соперничать. Но даже если оренбуржцы сыграют от обороны, она у них не такого уровня, чтобы совсем не дать ничего создать бело-голубым. Они даже против «Факела» в непонятной каше моментов насоздавали. А в последних двух матчах забили восемь.

Думаю, «Динамо» обязательно забьёт. Но выиграет ли? Не уверен. Оборона и вратари у них «привозят» в каждом матче. Поэтому поставлю на то, что динамовцы не уступят, при тотале больше 1.5. 1:1 может быть, но, конечно, больше вероятно 1:2 или 1:3», — приводит слова Титова «РБ Спорт».