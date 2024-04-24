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«Локомотив» — «Металлург»: ставка Германа Титова на матч Кубка Гагарина

«Локомотив» — «Металлург»: ставка Германа Титова на матч Кубка Гагарина
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Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.02.

«Финал плей-офф КХЛ может завершиться уже в четвёртом матче. «Металлург» отделяет одна победа от выигрыша Кубка Гагарина. «Локомотив» в третьей игре снова провалился в атаке и забросил всего одну шайбу. Её ожидаемо не хватило для победы, хотя игра затянулась до овертайма. По содержанию это был лучший матч ярославцев в финале, но результат не изменился. Вратарь «Магнитки» Илья Набоков действовал практически безупречно, если убрать за скобки один пропущенный гол.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Теперь команда Игоря Никитина на краю пропасти и завершения сезона. Терять «Локомотиву» нечего — в четвёртом матче команда должна бросить все силы в атаку. На 0-4 в финале ярославцы не наиграли. Верим, что серия продолжится, и поставим на победу «Локомотива» в основное время», — приводит слова Титова «ВсёПроСпорт».

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