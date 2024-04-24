«Краснодар» — «Балтика»: прогноз Егора Титова на игру 21-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Балтика» в 21-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.25.

«Сложно придётся «Балтике» в Краснодаре после непростой дороги. И краснодарцы прибавляют. В матче с «Факелом» они львиную часть времени контролировали мяч, ничего не давая создать у своих ворот. Потом прибавили после перерыва, забили. Здесь будет похожая история.

Всем тяжело сдерживать Кордобу. Не думаю, что калининградская оборона, которая в принципе неплохо смотрится, справится с задачей. Там есть и другие атакующие игроки. Сперцян может и пробить с дистанции, и проникнуть в штрафную. Са прибавляет, Кади нашли место в стартовом составе, он тоже многое умеет.

Мотивация есть у обеих команд. Но, думаю, тяжелее будет балтийцам. И из-за дороги, и из-за такого нервного матча с «Крыльями», когда вроде уже упустили победу, но успели забить победный мяч. Много эмоций потратили. «Краснодар» же обыграл «Факел» очень спокойно.

И здесь ставлю на команду Мусаева с форой (-1). Создавать она стала больше, вижу изменения к лучшему в атаке. Футболисты стали больше уделять внимания этому аспекту, высокому отбору, а не стремятся сразу занять позиции для обороны при потерях», — приводит слова Титова «РБ Спорт».