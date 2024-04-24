«Эвертон» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.70.

«Эвертон» и «Ливерпуль» сойдутся в очном матче в 29-м туре чемпионата Англии. Это дерби. Матч будет переполнен эмоциями и борьбой. Хотя с фаворитом тут, кажется, всё ясно.

«Ливерпуль» сейчас концентрирует всё своё внимание на АПЛ. На прошлой неделе клуб вылетел из Лиги Европы от «Аталанты» (0:3 и 1:0). В Кубке Англии подопечные Клоппа тоже уже не участвуют, так что они сейчас думают только об АПЛ. И там пока есть вопросы к «красным».

Из-за тяжёлого графика «Ливерпуль» недавно проиграл в чемпионате впервые за долгое время — 0:1 от «Кристал Пэлас». Затем команда ещё и поделила очки с проблемным «МЮ». Из-за этого команда дала шанс на успех «Манчестер Сити». Сейчас «горожане» идут ниже в турнире, но у них и на одну игру меньше. Правда, пока лидирует ещё и «Арсенал», опережающий подопечных Клоппа по дополнительным параметрам. Так что чемпионская гонка в самом разгаре.

А вот «Эвертон» участвует в другой «гонке» — за выживание. Сейчас он с 30 очками идёт на 16-м месте. Отрыв клуба от зоны вылета составляет пять очков. Учитывая, что с «ирисок» уже несколько раз за сезон снимали очки, им нельзя расслабляться.

И в последнее время подопечные Дайча чередуют разные результаты. Удалось им обыграть равных соперников — 2:0 с «Ноттингем Форест», 1:0 с «Бёрнли». Но вот «Челси» и «Ньюкасл» уже отобрали очки у мерсисайдцев — 6:0 и 1:1.

Отдаю предпочтение «Ливерпулю». Разница в классе между соперниками огромная — «Эвертону» тут не на что рассчитывать», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».