«МЮ» — «Шеффилд Юнайтед». Тен Хаг легко справится с худшей командой АПЛ

«Клинки» находятся на последнем месте. С ними не должно возникнуть проблем.

24 апреля состоится матч 29-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Начало — в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.30. Шансы «клинков» оцениваются в 9.10. На ничью дают коэффициент 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 29-го тура АПЛ «МЮ» — «Шеффилд Юнайтед» 24 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «МЮ» — «Шеффилд Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» (24.04.2024)

Решающий отрезок сезона в АПЛ радует интересными матчами. Игра 29-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» начнётся 24 апреля на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

«Красные дьяволы» проводят неубедительный сезон. Команда провалила групповой этап Лиги чемпионов и давно выбыла из числа претендентов на титул в АПЛ.

В последнее время «МЮ» вновь притормозил. Безвыигрышная серия «красных дьяволов» в АПЛ длится уже четыре матча. На этом отрезке они уступили «Челси» (3:4), а с «Брентфордом» (1:1), «Ливерпулем» (2:2) и «Борнмутом» (2:2) сыграли вничью.

Критики не оставили без внимания странный с точки зрения содержания полуфинальный матч Кубка Англии, в котором «МЮ» разбазарил преимущество в три мяча и только в серии пенальти обыграл «Ковентри» (3:3 (4:2 пен.)). Не должна команда подобного уровня позволять подобные вольности в игре с клубом из Чемпионшипа.

В финале «МЮ» предстоит серьёзная проверка в дерби с «Ман Сити». Победа в Кубке Англии сгладит неудачные результаты команды, но общее впечатление от игры крайне пессимистичное. В недавнем очном матче «горожане» выиграли со счётом 3:1 и вполне способны повторить.

«Клинки» неудачно проводят этот сезон и, вполне вероятно, вскоре окажутся первым клубом, который официально оформит вылет из АПЛ. Сложно выделить один или два основных фактора, которые привели на первый взгляд крепкую по составу команду к такому плачевному исходу. Скорее всего, провалил подготовительный период предыдущий тренерский штаб.

«Шеффилд Юнайтед» старался играть в контроль мяча на старте сезона, но выходило это крайне невразумительно. В защите образовывались свободные зоны, которые приводили к грубым ошибкам. Уже 88 мячей пропустили «клинки» — худший результат в этом сезоне АПЛ.

Практически ничего не получалось и в позиционном нападении. Тренерский штаб пробовал различные варианты, но результат оказался слабым. Наконец руководство приняло решение заменить наставника, и в декабре 2023 клуб возглавил Крис Уайлдер. Он немедленно исправил схему на оборонительную и взбодрил команду, но эффект новизны быстро испарился.

В 34 матчах «Шеффилд Юнайтед» набрал всего 16 очков и находится на последнем месте в таблице АПЛ. Единственное светлое пятно в игре «клинков» в последнее время — это домашняя ничья с «Челси» (2:2), но и этот импульс не позволил коренным образом изменить ситуацию.

«Красные дьяволы» в последних встречах неплохо играют в позиционном нападении, создают опасные моменты и забили много мячей. В свою очередь, подопечные Криса Уайлдера слабо сыграли в обороне и на выезде пропустили 37 мячей в этом сезоне. Рассмотрим ставку на победу «МЮ» и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.28.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «МЮ» — «Шеффилд Юнайтед» 24 апреля 2024 года

Набрал форму мозговой центр нападения «МЮ» Бруну Фернандеш, и это сразу сказалось на результативности команды. 10 мячей забито «красными дьяволами» в последних четырёх матчах с учётом всех соревнований. В свою очередь, «клинки» в системном кризисе, а их оборона – в руинах. Мы предполагаем, что подопечные Эрика тен Хага дома выиграют в результативной встрече.

Ставка: победа «МЮ» и тотал больше 3.5 мяча за 2.28.