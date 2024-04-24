«Торонто» — «Бостон», третий матч. Самсонову не свойственна стабильность

25 апреля состоится матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Торонто» — «Бостон». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Мэйпл Лифс» можно за 2.33, а шансы «Брюинз» оценили коэффициентом 2.50. Ничья в основное время доступна за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на третий матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Торонто» — «Бостон» 25 апреля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Торонто» — «Бостон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.76, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.08. Ставки на победу «Мэйпл Лифс» с учётом ОТ принимают за 1.86. Шансы «Брюинз» выиграть матч оценили в 1.98.

Анализ и прогноз на третий матч серии «Торонто Мэйпл Лифс» — «Бостон Брюинз» (25.04.2024)

Набирает обороты борьба за Кубок Стэнли. 25 апреля в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» будет принимать «Бостон Брюинз» на «Скоушабэнк-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:00 мск.

«Торонто» в минувшей встрече обыграл «Бостон» (3:2) и сравнял счёт в серии (1-1). Очевидно, что тренерский штаб «Мэйпл Лифс» тщательно разобрал первый матч, который был проигран разгромно — 1:5, и сделал правильные выводы.

«Торонто» сыграл аккуратно в обороне и сумел вывести из-под опеки соперника своего лидера Остона Мэттьюса. Лучший снайпер регулярки в минувшей игре принял участие во всех заброшенных шайбах. В его активе гол и две результативные передачи.

«Мэйпл Лифс» не уступили сопернику в силовой борьбе и оказали серьёзное давление на оборону «Бостона». Надёжная линия защиты «Брюинз» оказалась не готова к нестандартным ходам «Торонто» и позволила отыграться со счёта 1:2. Илья Любушкин сделал голевой пас в случае с победной шайбой.

Особенно стоит выделить голкипера «Торонто» Илью Самсонова. Если в первой встрече он не выручил, отразив всего 86,6% бросков, то во втором матче был неподражаем — 93,10%! Теперь 27-летнему россиянину нужно удержать этот уровень, что является сложной задачей. По крайней мере, в этом регулярном чемпионате он не добирался в среднем даже до 90% (88,96%).

Пришла очередь тренерского штаба «мишек» тщательно разбирать ошибки, которые случились во второй игре, и принять меры. Начали матч они хорошо и уже в первом периоде повели в счёте, но потеряли концентрацию. В плей-офф подобное встречается редко, поскольку обычно команды держат руку на пульсе до финальной сирены.

Тем не менее говорить о намечающемся переломе рано. «Бостон» остаётся мощной командой с надёжной защитой. «Брюинз» не разучились играть, просто «Торонто» отработал на максимуме своего потенциала. Выдать всю серию на этом уровне у «Мэйпл Лифс» вряд ли получится.

Есть один тонкий момент, который может сыграть не в пользу «Бостона». Речь идёт о ротации вратарей. Несмотря на победу в первом матче, Джереми Свейман уступил место в воротах Линусу Улльмарку. Обычно в плей-офф тренер определяет основного голкипера, что делает ситуацию более ясной, но «мишки» решились на оригинальный ход.

«Бостон» получил хороший урок во второй игре серии, и у него настал ключевой момент. Если «Брюинз» продолжат гнуть свою линию и не терять концентрацию — их ждёт успех. При ином сценарии «Торонто» за счёт активного Мэттьюса получит преимущество. Учтём стабильность «Брюинз» и предположим, что они выиграют с учётом овертайма за 1.98.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Торонто» — «Бостон» 25 апреля 2024 года

Илья Самсонов сыграл отлично, но сможет ли голкипер две встречи подряд держать высокий уровень — большой вопрос. Защита «Бостона» не стала слабее, а реализация опасных моментов у «Брюинз» в этой серии заслуживает похвалы. Джим Монтгомери, вполне вероятно, сделает правильные выводы и найдёт способ плотно опекать Мэттьюса. Поверим в победу чёрно-золотых с учётом овертайма.

Ставка: победа «Бостона» с учётом овертайма за 1.98.