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Манчестер Юнайтед — Бёрнли, прогноз на матч АПЛ 27 апреля 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«МЮ» — «Бёрнли». Мастерство Фернандеша и Хойлунда выручит
Николай Павлов
«МЮ» — «Бёрнли»: прогноз на матч АПЛ
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Куча проблем в обороне, но атака на ходу.

27 апреля состоится матч 35-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.51. Шансы «бордовых» оцениваются в 5.65. На ничью дают коэффициент 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «МЮ» — «Бёрнли» 27 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.51.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» (27.04.2024)

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Бёрнли
Бёрнли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Решающий отрезок сезона в АПЛ радует интересными встречами. Игра 35-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» начнётся 27 апреля на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток раздастся в 17:00 мск.

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«Манчестер Юнайтед» проводит слабый сезон. Судите сами. Из Лиги чемпионов «красные дьяволы» выбыли на групповом этапе, титул чемпионов Англии им не светит давно, но в Кубке Англии они дошли до финала. Однако в победу верится с трудом. Всё-таки соперником оказался «Манчестер Сити», пребывающий в отличной форме.

Если клуб подобной величины и финансовых возможностей, как «МЮ», считает за достижение выход в Лигу конференций, то их шансы выполнить задачу высоки. После 33 матчей команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Находящийся на пятой строчке «Тоттенхэм» оторвался от «красных дьяволов» на семь очков при игре в запасе, поэтому догнать «шпор» нереально.

Из довольно сильного состава, в котором есть такие мастера мирового уровня, как Бруну Фернандеш, Каземиро и Кристиан Эриксен, Эрику тен Хагу никак не удаётся собрать команду для решения серьёзных задач. Конечно, тренер кивает на большое количество травм, но у команды хорошая глубина. Нужно просто уметь этим пользоваться.

На выходе получается крайне нестабильная команда, которая испытывает сложности даже с аутсайдером чемпионата. В минувшей встрече с «Шеффилд Юнайтед» (4:2) только очередной выдающийся матч в исполнении Бруну Фернандеша, оформившего дубль и сделавшего голевой пас, спас «МЮ» от позора.

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По ходу встречи «красные дьяволы» дважды позволяли сопернику вести в счётё и только незадолго до окончания матча, забив два мяча, переломили негативный сценарий в свою пользу. Подобный результат явно идёт не на пользу тен Хагу, позиции которого и так вызывают большие вопросы. Игра с «Бёрнли» — хороший шанс доказать свою компетентность.

«Бордовые» в этом сезоне играют плохо. Сказалась на неудачных результатах команды отсутствие крупных инвестиций в состав и упрямство Венсана Компани. Бельгийский специалист, который играл под руководством Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», позаимствовал у своего бывшего наставника базовые принципы тактики, но не учёл разницу в уровне мастерства.

В минувшем сезоне «Бёрнли» триумфально пронёсся по Чемпионшипу и вернулся в АПЛ, но на высшем уровне встретился с серьёзным противодействием. После 34 матчей «бордовые» находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице, набрав 23 очка.

Судя по всему, место на следующий сезон в чемпионате Англии сохранит только один клуб из тройки: «Ноттингем Форест», «Лутон Таун» и «Бёрнли». Команды близки по очкам, а до занимающего 16-е место «Эвертона» (33 очка) дистанция приличная.

«Красные дьяволы» в последних встречах неплохо играют в позиционном нападении, создают опасные моменты и забили много мячей. В свою очередь, подопечные Венсана Компани слабо держат оборону и уступают по уровню футболистов. Рассмотрим ставку на победу «МЮ» с форой (-1.5) за коэффициент 2.26.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «МЮ» — «Бёрнли» 27 апреля 2024 года

Умение Бруну Фернандеша находить нестандартные решения в заключительной фазе атак неоднократно спасало «МЮ» от неприятностей. Для главного тренера Эрика тен Хага португальский полузащитник является спасителем. «Бёрнли» слабо обороняется и вряд ли сумеет создать сложности атаке «красных дьяволов», в которой достаточно мастеров мирового класса. К тому же «бордовые» будут играть на выезде.

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.26.

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