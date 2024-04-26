«Бавария» — «Айнтрахт». Кейн исключит повторный провал

Поражение мюнхенцев от «орлов» со счётом 1:5 нужно оставить в прошлом. Пора брать реванш!

27 апреля состоится матч 31-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.40. Шансы франкфуртцев оцениваются в 6.95. На ничью дают коэффициент 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 31-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт» 27 апреля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Бавария» — «Айнтрахт» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.55.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт» (27.04.2024)

Решающий этап наступил в чемпионате Германии. Игра 31-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт» запланирована на 27 апреля. Встреча пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Стартовый свисток раздастся в 16:30 мск.

Парадоксально, но «Бавария» получила шанс спасти провальный в целом сезон. Успешное продвижение команды в плей-офф Лиги чемпионов заслонило неудачу в Бундеслиге и Кубке Германии. Выход в полуфинал еврокубка помог реабилитироваться Томасу Тухелю.

Наставник «Баварии», как уже стало известно, после окончания сезона покинет свой пост. Уйти триумфатором и с высоко поднятой головой после победы в Лиге чемпионов — великолепная мотивация для него. В том, что немецкий специалист хорош именно в ключевых матчах, нет сомнений. Он неоднократно показывал свой класс и мастерство.

В этом сезоне Бундеслиги перед «Баварией» уже не стоят стратегические задачи. Команда вряд ли опустится ниже четвёртого места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов. Она находится на второй строчке в турнирной таблице первенства, опережая дортмундскую «Боруссию» с пятого места на девять очков.

Не будем забывать о футболисте «красных», который запредельно мотивирован выкладываться в каждом матче. Речь о Гарри Кейне. Нападающий всё ещё может побить рекорд Роберта Левандовского, забившего 41 гол в сезоне-2020/2021. Англичанин записал в актив 33 мяча и при большом везении может превзойти поляка.

А вот в мотивации «Айнтрахта» сомневаться не приходится, поскольку «орлы» ведут борьбу за путёвку в Лигу конференций. За четыре тура до окончания чемпионата у них хорошая ситуация — пять очков преимущества перед ближайшим конкурентом. Франкфуртцы набрали 45 очков, а у занимающего седьмую строчку в турнирной таблице Бундеслиги «Фрайбурга» — 40.

Проблема «Айнтрахта» заключается в нестабильности, особенно в выездных встречах. В этом сезоне Бундеслиги «орлы» в гостях выиграли всего 4 из 15 матчей. «Красные» вполне могли бы отнестись к игре с «Айнтрахтом» без особого настроя, если бы не желание поквитаться за разгромное поражение со счётом 1:5 в матче первого круга. Классом мюнхенцы намного выше соперника, да и в гостях «орлы» играют неуверенно. Изучим ставку на победу «Баварии» с форой (-1.5) за 2.02.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт» 27 апреля 2024 года

«Бавария» собралась на решающий отрезок сезона. Тухель нашёл схему, в которой не только полностью раскрывается атакующий потенциал команды, но и в обороне появилась надёжность. «Айнтрахт» на выезде играет слабо. Кроме того, мюнхенцы захотят отомстить за разгром в матче первого круга. Отсюда наша ставка на победу «красных» с форой (-1.5).

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 2.02.