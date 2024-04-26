«Ювентус» — «Милан». Разгрузочный матч Аллегри и Пиоли

Не такой должна быть борьба за серебряные медали Серии А. Настрой команд не соответствует значимости вывески.

27 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 2.08. Успех миланцев оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Милан» 27 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Милан» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан» (27.04.2024)

Сезон чемпионата Италии близится к завершению. Обладатель скудетто уже известен, осталось определить серебряного призёра. 27 апреля на стадионе «Альянц» в Турине «Ювентус» примет располагающийся на второй строчке в турнирной таблице первенства «Милан». Он располагается на третьем месте, от «россонери» отстаёт на пять очков.

У «старой синьоры» наблюдается спад. Она выиграла только 2 из 12 последних матчей в чемпионате Италии. Уступили подопечные Массимилиано Аллегри «Интеру» (0:1), располагающемуся в непосредственной близости от зоны вылета «Удинезе» (0:1), нестабильному «Наполи» (1:2) и «Лацио» (0:1).

Катеначчо — залог успешности Аллегри. Тренер всегда отдавал предпочтение оборонительному прагматичному стилю игры. Сохранение собственных ворот нетронутыми для туринцев в приоритете. В 33 матчах в Серии А и четырёх встречах в Кубке Италии они пропустили только 29 мячей.

До середины сезона стратегия Аллегри работала правильно. У «Ювентуса» получалось не только качественно обороняться, но и регулярно забивать, пусть и далеко не всегда много. Душан Влахович — один из тех, кто делал результат. В 28 матчах в Серии А он забил 16 мячей и отдал четыре голевых паса.

На заключительном отрезке сезона сербский нападающий стал забивать гораздо реже, с результативностью у «старой синьоры» стало совсем грустно. В последних 12 встречах в чемпионате Италии она забила только 12 мячей. Большая часть голов пришлась на долю аутсайдеров.

Отчасти плохие показатели и ухудшение результативности связаны с тем, что основной фокус внимания туринцев перешёл с Серии А на Кубок Италии. Однако в полуфинале последнего турнира чёрно-белые с большим трудом победили «Лацио». Значит, спад несёт глобальный характер. Команда утратила правильный образ мышления после выбывания из борьбы за скудетто.

«Милан» немного стабильнее «Ювентуса». Он проиграл 2 из 18 последних встреч в Серии А. Лучше результаты у «россонери» потому, что они реже теряют очки во встречах с середняками и аутсайдерами, чем «старая синьора».

Что же касается встреч с равными или превосходящими миланцев по силе соперниками, то здесь всё очень печально. Подопечные Стефано Пиоли не смогли пробраться даже дальше 1/4 финала в еврокубках. Из Лиги Европы они вылетели, дважды уступив «Роме» (0:1 и 1:2).

После этого «россонери» получили ещё один болезненный удар. Они уступили в дерби «Интеру» (1:2). «Нерадзурри» досрочно стали чемпионами Италии, что вдвойне обидно для «Милана». Под конец встречи у Тео Эрнандеса, Фикайо Томори и Давиде Калабрии не выдержали нервы.

Грядущий матч все трое пропустят из-за дисквалификаций. У Томоми перебор жёлтых карточек, а Эрнандес и Калабрия в матче с «Интером» схлопотали по красной. Ещё Пиоли не может рассчитывать на подспорье Пьера Калюлю. В одночасье тренер лишился всех ведущих защитников.

Хорошо хоть Мик Меньян не выбыл из состава. Впрочем, оптимизма это особого не придаёт. Эрнандес и Калабрия не только отличные защитники, но и большие мастера. Они играют очень важную роль в развитии и завершении атак. Да и Томори в 22 встречах в Серии А забил четыре мяча. На угловых он представляет серьёзную опасность для соперников.

Есть все основания полагать, что грядущая встреча получится нерезультативной. Поставить на то, что сыграет ТМ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Все пять последних официальных очных матчей ознаменовались данным исходом.

В этот раз большого количества голов тем более ждать не стоит. К игре обе команды подходят в не лучшем виде и после сложных матчей. Вероятность того, что они будут активно идти вперёд и часто создавать моменты, крайне невелика. А ведь встретятся одни из самых титулованных клубов Серии А. Досадно, что уровень их эмоциональной и физической готовности не соответствует вывеске.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Милан» 27 апреля 2024 года

Матч вряд ли порадует насыщенностью и интенсивностью. «Ювентус» утратил правильный настрой и желание выигрывать каждый матч. Он стал очень мало забивать и зачастил с потерей очков. «Милан» сильно ослаблен кадровыми потерями и подходит к игре в плохом расположении духа после поражения «Интеру». История очных встреч добавляет уверенности в том, что сыграет «низ» по голам.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.