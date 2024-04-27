«Динамо» — «Зенит». Чемпионская гонка примет новый оборот

28 апреля состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит». Начало игры — в 19:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.10. Успех москвичей оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит» 28 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» (28.04.2024)

28 апреля состоятся четыре встречи 26-го тура чемпионата России. В одной из них на стадионе «ВТБ Арена» в Москве померяются силами претенденты на золотые медали первенства — «Динамо» — «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 19:15 мск.

В этом сезоне команды встречались уже три раза. Дважды «Динамо» выиграло. В матче 3-го тура РПЛ оно победило со счётом 3:2, а в Кубке России — 1:0. Во втором случае решающий гол забили бело-голубые в меньшинстве. Ещё одна встреча проходила в Санкт-Петербурге.

Если подопечные Марцела Лички обыграют «Зенит» в грядущем матче, расклад в турнирной таблице первенства может измениться. Москвичи сократят отставание от петербуржцев до трёх очков, а у «Краснодара» появится возможность вернуться на первое место, победив «Крылья Советов».

После возобновления сезона у бело-голубых наблюдался спад. Они уступили в ответном матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Зениту», а также потерпели три поражения подряд в чемпионате России. Казалось, на этом участие бело-голубых в чемпионской гонке окончено, но нет.

Марцел Личка провёл тщательную работу над ошибками, нашёл слова для стимулирования подопечных и вытащил клуб из чёрной полосы. В последних двух турах в первенстве «Динамо» разгромило «Пари НН» (4:1) и победило «Оренбург» (2:1). Обе победы оно добыло на выезде, что является показательным моментом.

У команд Лички часто возникают проблемы с выездами, а также в обороне. В 25 встречах в чемпионате России бело-голубые пропустили 33 мяча. Во избежание поражений и ухудшения показателей, тренер уделил больше внимания игре команды в защите. В предстоящей встрече его подопечные должны выступить с предельной концентрацией и прагматизмом.

У «Зенита» самое мощное нападение в лиге. Матео Кассьерра, Педро, Артур, Иван Сергеев, Вендел и Клаудиньо — это только те футболисты, которые способны в одиночку сделать результат. Поэтому нет ничего удивительного в том, что петербуржцы отлично возобновили сезон после зимнего перерыва.

Показав отличную игру после паузы, подопечные Сергея Семака подрасслабились. Они недооценили обладающий гораздо меньшими резервами «Рубин» и очень жестоко за это поплатились. В матче последнего тура чемпионата России казанцы со счётом 2:0 победили петербуржцев.

Сине-бело-голубые полностью провалили первую половину второго тайма. Они отдали инициативу сопернику и лишь в концовке, когда счёт был уже 0:2, активизировались. Было уже слишком поздно. Казанцы без лишнего волнения удержали комфортное преимущество.

На предстоящую встречу Семак просто обязан настроить подопечных наилучшим образом. Команда находится в шаге от повторения исторического рекорда «Спартака» по количеству выигранных чемпионатов России подряд. Мотивации у неё хоть отбавляй, но не факт, что её окажется достаточно.

Марцел Личка очень опытный и сильный тренер. Если он один раз уступил Сергею Семаку тактически в Кубке России, это значит только одно — что шансы на победу в следующем матче у бело-голубых возрастут. Поставить на то, что они не проиграют и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

У Семака во встречах с сильными соперниками в этом сезоне постоянно ломаются механизмы игры. В РПЛ петербуржцы только один раз обыграли команду из Москвы. Победили они «Спартак» во встрече 5-го тура, когда красно-белыми руководил ещё Гильермо Абаскаль.

Есть основания полагать, что чемпионская гонка примет новый оборот. На важные матчи Личка настраивать подопечных умеет. Поддержка домашних трибун — козырь в рукаве чешского специалиста. Ждём, что его подопечные навяжут ожесточённую борьбу петербуржцам.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит» 28 апреля 2024 года

Встреча гарантированно получится интересной и запоминающейся. Для «Зенита» бело-голубые представляют очень большую опасность. Марцел Личка знает, как перехитрить Сергея Семака. Он сделает выводы из поражения в последней очной встрече. Петербуржцы во встречах с сильными соперниками в этом сезоне регулярно испытывают большие проблемы. Предстоящий матч может стать одним из неудачных.

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 2.00.