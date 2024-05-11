«Бавария» — «Вольфсбург». Кейн и Тухель найдут мотивацию

12 мая состоится матч 33-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Вольфсбург». Начало – в 18:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.35. Шансы зелёно-белых оцениваются в 7.90. На ничью дают коэффициент 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 33-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Вольфсбург» 12 мая 2024 года

Аналитики считают, что игра «Бавария» — «Вольфсбург» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.55.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Вольфсбург» (12.05.2024)

Решающий этап наступил в чемпионате Германии. Игра 33-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Вольфсбург» запланирована на 12 мая. Встреча пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Стартовый свисток раздастся в 18:30 мск.

«Бавария» упустила шанс спасти сезон. Успешное продвижение команды в плей-офф Лиги чемпионов могло заслонить неудачу в Бундеслиге и Кубке Германии. Но поражение в ответном матче с мадридским «Реалом» (1:2) перечеркнуло надежды мюнхенцев.

Наставник «Баварии», как уже стало известно, после окончания сезона покинет команду. Уйти триумфатором и с высоко поднятой головой после победы в Лиге чемпионов не получилось. Хотя Тухель жёстко критиковал решения арбитра, но результат уже не изменишь.

В этом сезоне Бундеслиги перед «Баварией» уже не стоят стратегические задачи. Команда не опустится ниже четвёртого места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов. После 32 матчей «красные» находятся на второй строчке в турнирной таблице первенства, опережая дортмундскую «Боруссию» на девять очков.

Не будем забывать об одном футболисте «красных», который запредельно мотивирован выкладываться в каждом матче. Речь о Гарри Кейне. Нападающий всё ещё может побить рекорд Роберта Левандовского, забившего 41 гол в сезоне-2020/2021. Англичанин записал в актив 36 мячей и при большом везении может превзойти поляка.

В интервью после игры с «Реалом» Кейн рассказал, что чувствует опустошение, но всё равно гордится усилиями команды. Отметим, что 30-летний нападающий не смог выиграть ни одного турнира с «Тоттенхэмом» и со сборной Англии.

Фактически завершил сезон и «Вольфсбург». Команда победила в трёх последних матчах и гарантировала участие в следующем сезоне Бундеслиги. Удачный отрезок сезона связан с появлением на посту главного тренера Ральфа Хазенхюттля. В марте он сменил Нико Ковача и внёс в игру зелёно-белых кардинальные изменения.

Заработало на полную мощность нападение, надёжнее стала оборона, и комбинационная игра вышла на новый уровень. Австрийский специалист умело использует сильные стороны нападающего Йонаса Винда, который является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне Бундеслиги. Форвард забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.

«Красные» вполне могли бы отнестись к игре с «Вольфсбургом» без особого настроя, если бы не желание завершить сезон на втором месте. Классом мюнхенцы намного выше соперника, да и в гостях «волки» играют неуверенно. Изучим ставку на победу «Баварии» с форой (-1.5) за 1.90.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Вольфсбург» 12 мая 2024 года

«Бавария» проиграла два последних матча — «Штутгарту» (1:3) в Бундеслиге и «Реалу» (1:2) в Лиге чемпионов, поэтому важно реабилитироваться перед болельщиками. Да и мотивация завершить сезон на втором месте присутствует. У Гарри Кейна свой резон забить как можно больше до окончания сезона. Хотя «Вольфсбург» прибавил в последних встречах, но его оборона часто ошибается под давлением. Отсюда наша ставка на победу «красных» с форой (-1.5).

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.90.