«Рейнджерс» — «Каролина», пятый матч. Панарин оправдает надежды болельщиков

14 мая состоится пятый матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Каролина». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.46. Успех клуба из Нью-Йорка оценён экспертами в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Каролина» 14 мая 2024 года

Букмекеры считают, что пятый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Каролина» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.94, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.86. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что обе команды забьют с 1-й по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63.

Анализ и прогноз на пятый матч серии «Рейнджерс» — «Каролина» (14.05.2024)

В Национальной хоккейной лиге в самом разгаре второй раунд плей-офф. 14 мая состоятся два матча 1/4 финала Кубка Стэнли. В одном из них на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке померяются силами «Рейнджерс» и «Каролина». Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

Поражение в четвёртом матче серии не сильно расстраивает поклонников «Рейнджерс». Команда возвращается на домашний стадион, ведя в серии 3-1. К тому же четвёртую игру подопечные Питера Лавиолетта проиграли с минимальной разницей в счёте — 3:4.

Впервые за 30 матчей в плей-офф НХЛ Игорь Шестёркин пропустил больше трёх шайб. Его высочайший уровень мастерства является одним из ключевых факторов успеха команды из Нью-Йорка. Во втором матче серии с «Каролиной» российский голкипер совершил целых 54 сейва.

Спасения 28-летнего голкипера вдохновляют его одноклубников, в частности Артемия Панарина. В восьми встречах текущего розыгрыша плей-офф он забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач. Забитый форвардом в овертайме третьего матча серии гол стал победным.

Понятно, что относительно регулярки результативность Панарина снизилась, но техника и навыки россиянина играют большую роль в командном успехе. Ещё очень важен опыт Артемия. Нападающий обошёл Павла Буре и Вячеслава Войнова по количеству матчей в плей-офф НХЛ среди россиян. Он провёл 65 встреч в Кубке Стэнли за карьеру.

У «Каролины» многое не получается. Временами ей не хватает везения и собранности, а где-то проглядываются и проблемы ментального плана. Последнему очень подвержен Евгений Кузнецов, не так давно прошедший Программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги.

Временами Евгений выдаёт отличные отрезки. Он открыл счёт в четвёртом матче с «Рейнджерс», нанеся точный бросок из-под защитника. У Шестёркина не было шансов. Тем не менее встречу Евгений закончил с показателем полезности «-1». На льду он провёл даже меньше девяти минут.

Проблема Евгения, да и многих других хоккеистов «Каролины», в нестабильности. Точнее, в нехватке этого компонента во встречах с «Рейнджерс». Четвёртый матч подопечным Рода Бриндамора необходимо было выиграть во что бы то ни стало, ибо родные болельщики не простили им сухое поражение в серии.

В то, что «Харрикейнз» удастся переломить ход серии, верится с трудом. У Бриндамора в распоряжении много мастеров. Только вот какое до этого дело «синерубашечникам»? Они чаще владеют инициативой и находятся в одном шаге от выхода в полуфинал Кубка Стэнли.

Поставить на итоговую победу «Рейнджерс» в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. «Синерубашечники» выиграли 12 из 16 последних очных встреч. Возвращение на домашний стадион даст подопечным Лавиолетта преимущество. Поддержка родных трибун — серьёзный аргумент. Они умеют вдохновлять.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Каролина» 14 мая 2024 года

«Рейнджерс» в шаге от выхода в полуфинал Кубка Стэнли. Ещё с регулярки они набрали шикарный ход и даже не думают сбавлять обороты. Возвращение на домашний стадион — отличная возможность закрыть серию. «Каролина» — сильный соперник, но ментально она оказалась не до конца готова к серии с «синерубашечниками». Лавиолетт вычислил все слабые стороны «ураганов».

Ставка: итоговая победа «Рейнджерс» за 1.95.