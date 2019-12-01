Хватит нежностей! Зачем дебютантку сборной России по биатлону бросили в пекло

Первая гонка сезона завершилась неудачно для сборной России. Наша команда заняла 12-е место, уйдя на пять штрафных кругов. Четыре из них на счету абсолютной дебютантки Тамары Ворониной. Надо отдать должное болельщикам, многие из которых не стали сильно критиковать спортсменку. Не стоит критиковать и тренерский штаб, который сделал всё правильно. Наконец-то в нашем биатлоне перестали бояться совершить ошибку и начали рисковать. И хочется верить, что локальная неудача Ворониной не изменит эту тенденцию.

Российский биатлон жив! После провала наша команда остановилась в шаге от медали Провал Юрловой на «стойке» не позволил добиться большего. А Логинов показал, что готов бороться за Кубок мира.

Если не сейчас, то когда?

Тамаре 24 года. Многие зарубежные спортсменки из стран-лидеров мирового биатлона к этим годам проводят уже не один сезон на высоком уровне. Посмотрите на сборную Франции, половина состава которой младше Ворониной, но уже имеет за плечами большой международный опыт. Нет, Воронина, конечно не стара для биатлона и находится в хорошем возрасте для того, чтобы закрепиться на Кубке мира.



Но если в 24 года бояться психологического давления, то вряд ли что-то изменится, если беречь спортсмена. Провалы в дебютных гонках были у большинства топовых биатлонистов. Главное, как они на это реагируют. Президент СБР Владимир Драчёв уверен, что Воронина не только не сломается, а, наоборот, станет сильнее.



«Психологическое давление идёт на всех, но если не пробовать молодых, то у нас будут бегать одни и те же. Нужно выпускать, тестировать, тогда они научатся не перегорать. Уверен, что в дальнейшем будет лучше, когда-то это должно произойти. К сожалению, некоторые не справились с психологией, например, Тамара Воронина. Она может выступать, мы знаем. Видимо, необходимо было попасть в такую переделку, чтобы в следующих стартах ощутить себя более сильной».

«Не надо беспокоиться». Россияне провалились в первой гонке нового сезона Не отстали от лидеров на целый круг – и то радует.

Была ли альтернатива Ворониной?

Юрлова и Миронова принимали участие в другой гонке в этот день, поэтому было три альтернативные кандидатуры – Виктория Сливко, Лариса Куклина и Кристина Резцова. Сливко пропустила гонки в Тюмени из-за болезни, а Куклина и Резцова не выглядели сильнее Ворониной на национальном отборе. Да, все эти девушки имеют больший опыт, но ведь и Тамаре его надо где-то набирать. Иначе получается как при собеседовании на работу, куда вы подходите по набору качеств, но не имеет должного опыта, поэтому вам везде отказывают. Замкнутый круг.

Российские биатлонисты возьмут медали уже на первом этапе. В этом нет сомнений Организаторы сделали всё для успеха сборной России на Кубке мира в Эстерсунде.

Что происходит с женской сборной?

Первые две гонки сезона в женской части, честно говоря, вызвали опасения. Помимо неудачи Ворониной, которая была явно отлично готова две недели назад, не слишком удачно выступили и лидеры сборной России – Екатерина Юрлова и Светлана Миронова. Юрлова в прошлом сезоне страдала со «стойкой» и должна была решить проблему в межсезонье. Стрелять то Катя умеет из любых положений и в любых условиях. Но в смешанной эстафете она в очередной раз провалила стрельбу стоя. И вряд ли можно назвать случайностью.



Миронова в целом нормально отстреляла для таких погодных условий. Однако не показала своей фирменной скорости. И это настораживает даже больше. Что это – осторожный вкат в сезон или что-то более серьёзное? Пока, конечно же, нет смысла делать далеко идущие выводы и поднимать панику. Тем более, что в деле мы видели только половину команды. И тем любопытнее будет наблюдать за сегодняшним спринтом.