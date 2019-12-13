Бежим. Почти стреляем. У наших девушек долгожданная медаль на Кубке мира!

Давно прошли те времена, когда именно российские биатлонистки задавали темп практически каждой гонки и забирали себе львиную долю экранного времени. Особенно в коротких гонках с двумя огневыми рубежами. Однако спринт в Хохфильцене неожиданно помог вспомнить, как это было, скажем, лет 10 назад. Сборная России в первой гонке этапа была очень хороша!

Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Мужской спринт. Гонка началась! LIVE Этап Кубка мира в Хохфильцене начнётся с двух спринтерских гонок. Все фото, видео и фишки дня — в нашей онлайн-трансляции.

Промах, лишивший победы?

Екатерина Юрлова-Перхт стартовала в первой группе, под 12-м номером и сразу же показала всем, что прибавила в функциональной подготовке по сравнению с Эстерсундом. Её ход не был лучшим, но отставание было минимальным, что вкупе с чистой стрельбой на «лёжке» позволило Кате выйти с огневого рубежа второй. При этом на втором круге россиянка и вовсе вышла на первое место, обогнав Валентину Семеренко. И кто знает, как могла бы дальше сложиться гонка, если бы не порывы ветра, поджидавшие Екатерину. Два промаха, и с медалями можно было прощаться.

Но долго унывать поклонникам сборной России не приходилось – на дистанцию вышла Светлана Миронова. На первом круге она была ещё быстрее Юрловой-Перхт и уступала только Рёйселанд. Но если норвежка промахнулась, то россиянка закрыла все мишени и возглавила гонку.



Ход Мироновой позволял говорить о претензиях не только на медаль, но и на победу. Для этого нужно было отправить в цель ещё пять выстрелов. И Миронова почти справилась: закрыла четыре мишени и лишь пятую не смогла. Но даже с промахом она могла рассчитывать на многое!

С первого на третье

Главные конкурентки Мироновой в заочном сражении мчали по дистанции чуть позади. Во второй группе на дистанцию в красно-жёлтой майке лидера ушла Доротея Вирер: она тоже допустила один промах на двух рубежах, но шла немного быстрее Мироновой и была готова забрать золото.

Рёйселанд могла бы побороться за медаль и с одним промахом, но на «стойке» допустила второй. Не смогла показать точную стрельбу Жюстин Бреза, два раза ошиблась Мякяряйнен. Казалось, уже никто не сможет отобрать у Светланы серебро, но россиянка едва не осталась вообще без награды.

«Надо избавиться от чертей в голове». Губерниев знает, что будет с биатлоном Дмитрий видит, как в сборной России растёт новая звезда. А ещё предлагает Бабикову пахать, а Гараничеву – задуматься.

Норвежка Ингрид Ландмарк Тандревольд на первых двух кругах никуда не торопилась – показывала умеренный темп, и всё рассчитала правильно. 10 выстрелов в цель позволили ей оказаться впереди Мироновой на выход с огневого рубежа. Могло показаться, что россиянка легко опередит норвежку ходом, но нет – Тандревольд прибавила и удержала второе место.



А за виртуальное третье билась словачка Паулина Фиалкова. Она тоже стреляла безупречно, но даже без промахов в напряжённом противостоянии Светлане Мироновой всё-таки уступила. И наша биатлонистка прочно обосновалась на третьей ступени виртуального пьедестала.

Резцова замахнулась на десятку

Мог ли кто-то разрушить сложившуюся тройку Вирер – Тандревольд – Миронова? Скорее нет, чем да. Определённые шансы были у австрийки Иннерхофер и шведки Эберг, но обе они не смогли провести без ошибок вторую стрельбы. Остальные соперницы отставали довольно серьёзно, тем более что к последним стартовым номерам состояние трассы в Хохфильцене не улучшалось.

Тем удивительнее, что Кристина Резцова с 100-м номером почти заехала в топ-10. С одним промахом на двух рубежах перед третьим кругом она держалась в десятке, но третий круг провела неудачно – ногами уступила лидерам больше 30 секунд и опустилась на 19-ю позицию. Тамара Воронина с двумя промахами финишировала 60-й, Лариса Куклина с четырьмя – 69-й.



Удивителен провал немецких биатлонисток: ни одна из них не попала даже в топ-40. Интересно, было ли подобное хоть раз за всю историю Кубка мира? Похоже на настоящий антирекорд.



И тем обиднее немкам, что в Австрии будет гонка преследования. В пасьюте у них шансов пробиться немного. А россиянки вполне могут замахнуться и на вторую медаль кряду.



А там и эстафета недалеко!