Биатлон. Кубок мира. 3-й этап. Гонки преследования по воде или снегу? LIVE

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Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь



Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН

07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона. Последний в нынешнем сезоне этап Кубка мира, который проходит во Франции, продолжится двумя гонками преследования. Главный вопрос, который нужно решить организаторам — как сохранить трассу в том состоянии, которое позволит провести ещё четыре гонки. Погода кошмарная, атмосфера прекрасная, наши жалуются на работу лыж и говорят, что в таких условиях это крайне важно. Но ещё важнее бежать самим чуть быстрее, а стрелять хотя бы так, как в спринтерских гонках. И тогда можно надеяться на что-то хорошее. Поболеем за российских спортсменов!