Биатлон. Кубок мира. 3-й этап. Последний шанс сборной России на медали. LIVE

ГОНКИ ДНЯ

*** 14:10 мск. ОНЛАЙН мужского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 16:15 мск. ОНЛАЙН женского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь



Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины



ОНЛАЙН ДНЯ

7:30. Здравствуйте, дорогие любители биатлона! В Анси завершается последний в 2019 году этап Кубка мира. Спортсменам осталось провести первые в этом сезоне масс-старты. Мужчины стартуют в 14:10 по московскому времени. В число 30 участников вошли россияне Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев. У женщин сборная России также будет представлена тремя спортсменками: Светланой Мироновой, Ларисой Куклиной и Екатериной Юрловой-Перхт. Пока завоевать медали во Франции у наших биатлонистов не получается, а в гонках преследования и вовсе никто из россиян не попал в топ-10. Надеемся, сборной России удастся на позитивной ноте завершить календарный год, несмотря на сложные погодные условия и проблемы с подготовкой лыж. «Чемпионат» будет держать вас в курсе всего, что происходит в Анси. Оставайтесь с нами.