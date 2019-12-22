Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Статьи /

Биатлон, Кубок мира 2019-2020. Онлайн-трансляция 22 декабря 2019

Александр Логинов, сборная России по биатлону
«Чемпионат»
Биатлон. Кубок мира. 3-й этап. Последний шанс сборной России на медали. LIVE
Этап Кубка мира по биатлону в Анси завершится двумя масс-стартами. Россияне выступят в компании лучших биатлонистов мира.
Биатлон / Кубок мира 0

ГОНКИ ДНЯ
*** 14:10 мск. ОНЛАЙН мужского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 16:15 мск. ОНЛАЙН женского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь

Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

7:30. Здравствуйте, дорогие любители биатлона! В Анси завершается последний в 2019 году этап Кубка мира. Спортсменам осталось провести первые в этом сезоне масс-старты. Мужчины стартуют в 14:10 по московскому времени. В число 30 участников вошли россияне Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев. У женщин сборная России также будет представлена тремя спортсменками: Светланой Мироновой, Ларисой Куклиной и Екатериной Юрловой-Перхт. Пока завоевать медали во Франции у наших биатлонистов не получается, а в гонках преследования и вовсе никто из россиян не попал в топ-10. Надеемся, сборной России удастся на позитивной ноте завершить календарный год, несмотря на сложные погодные условия и проблемы с подготовкой лыж. «Чемпионат» будет держать вас в курсе всего, что происходит в Анси. Оставайтесь с нами.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019