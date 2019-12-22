Биатлон. Кубок мира. 3-й этап. Последний шанс сборной России на медали. LIVE

ГОНКИ ДНЯ
*** 14:10 мск. ОНЛАЙН мужского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 16:15 мск. ОНЛАЙН женского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь
Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины
ОНЛАЙН ДНЯ
7:30. Здравствуйте, дорогие любители биатлона! В Анси завершается последний в 2019 году этап Кубка мира. Спортсменам осталось провести первые в этом сезоне масс-старты. Мужчины стартуют в 14:10 по московскому времени. В число 30 участников вошли россияне Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев. У женщин сборная России также будет представлена тремя спортсменками: Светланой Мироновой, Ларисой Куклиной и Екатериной Юрловой-Перхт. Пока завоевать медали во Франции у наших биатлонистов не получается, а в гонках преследования и вовсе никто из россиян не попал в топ-10. Надеемся, сборной России удастся на позитивной ноте завершить календарный год, несмотря на сложные погодные условия и проблемы с подготовкой лыж. «Чемпионат» будет держать вас в курсе всего, что происходит в Анси. Оставайтесь с нами.
- 21 декабря 2019
-
21:09
-
20:19
-
20:03
-
19:32
-
18:39
-
18:32
-
18:24
-
18:14
-
18:06
-
17:36
-
17:10
-
16:59
-
16:58
-
16:51
-
16:33
-
16:23
-
16:20
-
16:01
-
15:40
-
15:12
-
13:39
-
13:30
-
12:34
-
12:06
-
00:37
- 20 декабря 2019
-
21:01
-
20:02
-
18:59
-
18:47
-
18:34
-
18:29
-
18:23
-
18:04
-
17:58
-
17:48