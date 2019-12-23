«Гараничев ошивается в биатлонных подворотнях». Губерниев в выражениях не стесняется

В своей откровенной рубрике «Вы уху ели?» Дмитрий Губерниев в выражениях не стесняется.



Голос российского биатлона по итогам третьего этапа Кубка мира расстроен из-за отсутствия медалей, но по-прежнему верит в тренерский штаб сборной России во главе с Анатолием Хованцевым и нынешний состав команды. А ещё очень ждёт Евгения Гараничева в эстафете.

«Биатлонисты в России успешнее лыжников». Губерниев снова дал отпор критикам Дмитрий жёстко ответил тем, кто не верит в российский биатлон. И не понял, что случилось с Александром Логиновым в эстафете.

«Причин для паники не вижу»

Мы увидели серьёзное преимущество Норвегии и Франции и с точки зрения физических кондиций, и с точки зрения лыж. Как правильно заметил сервисмен Шатохин, проблема лыж есть, но она не сверхгромкая. К физическому состоянию команды тоже есть вопросы. Между прочим, здесь Юрлова показала лучший результат в сезоне. Один лишний промах помешал ей бороться за медали. А могла бы быть эта медаль. Я одновременно расстроился от упущенной медали и порадовался высокому шестому месту.

Я хочу поддержать наших тренеров и сказать, что верю в неоднозначный, с точки зрения болельщиков, состав, который поедет на Кубок мира в январе. Если, конечно, всё останется как есть. Нужно довериться тем спортсменам, которые были у мужчин в декабре. Плюс добавится Халили, которого можно подключить к той или иной гонке. У женщин есть Старых. Биатлон российский жив, у нашей программы отличные рейтинги, мы отлично отработали этап, так что причин для паники не вижу. Будем дальше бороться и ждать «Рождественскую гонку».

«Зачем в сборной Гараничев, если он не бегает эстафеты?»

К эстафетам надо обязательно подключить Гараничева, а иначе зачем в сборной человек, который вообще не бегает эстафеты? А в личных гонках ничего не показывает. По индивидуальной программе в мужской сборной заслужил готовиться только Логинов. Если мы говорим, что Гараничев тренировался в Тюмени у какого-то фитнес-тренера и должен переварить силовую нагрузку… Ау, Евгений, когда вы её переварите?! Сейчас он бледная тень самого себя. Даже в масс-старт не попал. Мне горько от того, что такой элитный биатлонист ошивается где-то в биатлонных подворотнях. Я жду прорыва от него и надеюсь, что он произойдёт в январе.



Кстати, хочу сказать, что Логинов показал здесь бойцовские качества. Поршнев – огромный молодец. Надо продолжать выкатывать Латыпова. Хочу также поддержать Диму Малышко. Знаю, что в него летит много критических стрел. Но кто его заменит? Халили вот есть, а дальше пропасть. Никого нет! Карима можно взять седьмым в команду и подготовить к выступлению. Белозёрову не нравится, когда в команде есть запасные? Это решение тренеров.

«Больница в Твери отличается от больницы в Далласе»?

Что касается проблемы с лыжами, мы не можем жить в отрыве от страны. Денег в стране не так много. Больница в Твери отличается от больницы в Далласе? К сожалению, отличается. Может быть, и техническое оснащение сборной России отличается от некоторых ведущих стран. Чтобы играть мускулами, надо наращивать экономический потенциал – помогать образованию, медицине, спорту. Тогда можно диктовать свои условия Америке. Пока это не получается, но мы будем к этому стремиться. Биатлон живёт неразрывно с жизнью всей страны.



В любом случае не думаю, что есть серьёзные проблемы с точки зрения финансирования биатлона. Но нужно обязательно привлекать спонсора. Тут уже дело за СБР. Я сам обратился в эфире к миллиардерам. Может быть, у кого-то есть возможность купить шлифт-машину команде. Мы же знаем, что для того, чтобы купить что-то ненужное, надо продать что-то ненужное, а у нас денег нет. В конце концов, биатлонисты у нас – профессионалы.

«У нас лыжи готовят 4 человека. У Норвегии — 11». Да что такое с российским биатлоном? Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров просил шесть сервисменов. Не дают и их.

«Не нравятся лыжи – наймите личного сервисёра»

Если кому-то не нравится, как работают лыжи, наймите своего сервисёра, обеспечьте ему логистику, это не так уж дорого обойдётся по меркам призовых в биатлоне. Как это делал в лыжах Владимир Смирнов, который лично мне рассказывал об этом в Швеции. Он пригласил двух сервисёров в 1991 году, когда заключил индивидуальный контракт. Мы и не пеняем тут на сервис-бригаду, речь идёт про структуру лыж.



Стоит ли поумерить аппетиты в связи с этим? Наша команда в этом сезоне уже разожгла аппетит. То, что мы требуем результатов, – это нормально. Заниматься спортом нужно для того, чтобы одерживать победы. Наша команда в состоянии эти победы одерживать, и мы показали это за декабрь. Я по-прежнему считаю, что методики Хованцева являются прогрессивными.

«Россия пока не лидер мирового биатлона». Но неужели четыре медали – это мало? Тренеры сборной России по биатлону воздержались от восторга после блестящего выступления в Хохфильцене. Почему же?

«Бесконечно люблю читателей «Чемпионата»

В преддверии новогодних праздников хочу отметить, что безмерно рад сотрудничать с «Чемпионатом». Хочу сказать, что моим идолом спортивной журналистики по-прежнему является негодяй Евгений Слюсаренко, который вечно заставляет меня выступать на каких-то вечеринках, посвящённых «Чемпионату». Больше того, я работаю даже не за еду, а просто так. Но я самодостаточный человек, и для меня это в радость.

Если говорить серьёзно, то хочу пожелать всем читателям «Чемпионата» и вообще всем людям здоровья. Спасибо, что читаете мою рубрику, смотрите мои репортажи, продолжаете обсуждать меня и мои высказывания. Это хорошая движуха, хороший хайп, который я устраиваю, в конечном счёте повышает настроение. Я бесконечно люблю читателей «Чемпионата», своих зрителей. Жму всем руки и всех обнимаю! С наступающими праздниками!