Возвращение короля. Российские биатлонисты не помешали Фуркаду взобраться на вершину

Фуркад выиграл обе гонки в Оберхофе и отобрал у Йоханнеса Бё жёлтую майку. Француза теперь не остановить?

Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе завершался мужской гонкой с общего старта. Болельщики сборной России были вправе ожидать высоких результатов от Александра Логинова и Матвея Елисеева. Наши лидеры после уверенного выступления в спринте пропустили эстафету и восстановили силы как раз с прицелом на масс-старт.

После сумасшедшей женской гонки, в которой сильный порывистый ветер вынуждал спортсменок промахиваться, стало ясно, что и у мужчин всё будет решать стрельба.

Немец из табакерки

Из-за трудностей с подготовкой трассы круг в Оберхофе был сокращён до 2,5 км, поэтому участники мужского масс-старта перед первой стрельбой преодолели сразу два круга. Елисеев и Логинов на первых километрах держались в группе лидеров, однако Александр постепенно стал терять позиции и опускаться в глубину пелотона. На «лёжке» Логинов допустил одну ошибку и проигрывал лидирующему Тарьею Бё полминуты. Елисеев же здорово справился со стрельбой и работал в конце группы из девяти биатлонистов. Лидеры события не форсировали, что помогло Логинову подтянуться.

На второй стрельбе у всех лидеров возникли проблемы. Фуркад промахнулся один раз, Тарьей Бё и Елисеев – по два. Исключением стал немец Арнд Пайффер, вызвавший ликование на трибунах. Преимущество хозяина трассы над первой группой преследователей превышало 20 секунд. Вклиниться в борьбу за медали мог и Логинов, но он ошибся последним выстрелом и ушёл на дистанцию вместе с Елисеевым почти в минуте позади Пайффера.

Сборная России по биатлону показала худшую стрельбу за весь сезон. Что случилось, ребята?! Масс-старты в Оберхофе закончились полнейшим разочарованием для российских биатлонистов.

Елисеев возвращается в борьбу

Немец шёл в полном одиночестве, что не мешало ему наращивать преимущество. Однако на «стойке» Арнд дрогнул и ушёл на два штрафных круга, а вот Фуркад и Детьё отработали безупречно, перехватив лидерство. Не допустил промахов и Елисеев, вернувшийся в борьбу за пьедестал. Логинов, к сожалению, ошибся ещё дважды и откатился в конец второго десятка.

Перед заключительным огневым рубежом Мартен прилично оторвался от Детьё. Стрелять биатлонистам пришлось при сильном ветре, а потому даже один промах не помешал Фуркаду уйти на финишный круг с подавляющим перевесом. Вместе с победой в масс-старте Мартен гарантировал себе и жёлтую майку лидера общего зачёта Кубка мира, опередив пропускавшего этап в Оберхофе Йоханнеса Бё. Если с чемпионом всё было ясно, то за второе и третье места развернулось интригующее сражение. Пайффер настиг Детьё и в финишном створе отобрал у француза серебро.

Без сил и без медали. Елисеев стрелял точно, но очень медленно В итоге двое россиян рядом с пьедесталом. А Фуркад без главного соперника воспрял и без проблем выиграл.

Второй этап без наград

Елисеев, дважды промазавший на последней стрельбе, замкнул десятку сильнейших. Логинов закончил гонку на 17-й позиции. Оба россиянина могли претендовать на медали, но для этого нужно было точнее стрелять.

В итоге сборная России после успехов Эстерсунда и Хохфильцена на втором этапе кряду остаётся без наград. Прервать неприятную серию наши спортсмены постараются уже на следующей неделе в Рупольдинге.