Чепиков назвал непрофессиональными слова Гурьева о патронах

Вице-президент Союза биатлонистов России по спорту, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал слова тренера женской сборной России Леонида Гурьева о неудачных патронах у команды. После того как в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина заняли два последних места, Гурьев сказал, что с новыми патронами «что-то не то, они ветер совсем не держат».

«Считаю, что выражение тренера было непрофессиональным. Патроны не той партии – это не объяснение. Нельзя совершить столько промахов. Здесь, наверное, определённое психологическое напряжение. Со стороны СМИ также очень много внимания уделяется, это, конечно, хорошо для популяризации биатлона в России, но где-то это мешает», — приводит слова Чепикова РИА «Новости».

Пятый этап Кубка мира стартует в Рупольдинге (Германия) завтра, 15 января.

Тренер сборной Канады по биатлону отреагировал на проблемы команды России с патронами