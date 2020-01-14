Чепиков назвал непрофессиональными слова Гурьева о патронах

Вице-президент Союза биатлонистов России по спорту, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал слова тренера женской сборной России Леонида Гурьева о неудачных патронах у команды. После того как в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина заняли два последних места, Гурьев сказал, что с новыми патронами «что-то не то, они ветер совсем не держат».
«Считаю, что выражение тренера было непрофессиональным. Патроны не той партии – это не объяснение. Нельзя совершить столько промахов. Здесь, наверное, определённое психологическое напряжение. Со стороны СМИ также очень много внимания уделяется, это, конечно, хорошо для популяризации биатлона в России, но где-то это мешает», — приводит слова Чепикова РИА «Новости».
Пятый этап Кубка мира стартует в Рупольдинге (Германия) завтра, 15 января.
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