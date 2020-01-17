Соперница закрыла мишени за Россию. Но даже это не спасло нашу команду от провала

Ждём катастрофу?

Женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге не мог вселить в поклонников сборной России оптимизм. Наши девушки провели худшую гонку сезона, показали медленный ход и не поднялись даже в топ-35 лучших. Чего можно было в такой ситуации ожидать от командной гонки? Катастрофу? Как бы не так! Хорошо известно, что в эстафете россияне всегда мобилизуют свои возможности. Неоднократно бывало так, что после неудач в личных гонках разозлённые на себя спортсмены преподносили приятные сюрпризы. Хотелось верить, что так будет и сегодня.

Они старались… Российские биатлонистки провели худшую эстафету сезона Чуда после провала в спринте не случилось. Выше на финише оказалась даже сборная Китая.

Состав сборной России на эстафету в Рупольдинге был не самым привычным, но, пожалуй, оптимальным. В этот раз в четвёрке не было Светланы Мироновой и Ларисы Куклиной, зато появились вызванные с Кубка IBU Ирина Старых и Евгения Павлова. Но если Ирина уже успела почувствовать дух Кубка мира в спринте, то Павлову ждал мировой дебют в этом сезоне.

Дежурная минута

Тренерский штаб решил сразу же бросить Евгению Павлову в пекло мирового биатлона – поставил её на первый этап, непростой, но привычный для спортсменки по прошлому сезону. И Павлова не испугалась контактной борьбы: пробежала первый круг в темпе лидеров, чисто отстреляла и покинула первый огневой рубеж четвёртой. Второй круг Евгения провела не так здорово: и чуть отстала, и разок промахнулась – вышла на дистанцию в 20 секундах от Италии, США и Франции.

Если бы первый этап на четырёх километрах и закончился, то всё было бы замечательно, но бежать нужно было ещё целых два. И на заключительный круг у Павловой сил и подготовки не хватило: отставание росло прямо на глазах и в итоге достигло дежурной минуты. Порадовать могло лишь то, что Россия на передаче эстафеты была выше Норвегии: Кноттен на первом этапе не блистала.

Шансы есть

Ко второй «лёжке» лидеры шли дружным квартетом: итальянка Микела Каррара, француженка Анаис Бескон, американка Клэр Игэн и австрийка Катарина Иннерхофер. Слабину дала наименее опытная: Каррара стреляла долго и не только отпустила от себя трио конкуренток, но и пропустила вперёд немку Франциску Пройс. Но отставание всё ещё было не критичным – порядка 25 секунд.

Российские биатлонистки провели худшую гонку сезона. В эстафете будет ещё один антирекорд? Никто из девушек не попал даже в топ-30 при хорошей стрельбе! В команде не понимают, что происходит.

На первом огневом рубеже Ирина Старых отработала без ошибок, но отставание всё равно застыло на уровне одной минуты. Ничего не изменилось и после «стойки», где россиянка отработала «из шести». Всё те же 58 секунд от первого места и порядка 45 до виртуальной бронзы. Но по ходу третьего круга Ирина прибавила и отыграла у американки, немки и украинки Джимы порядка пяти секунд. Немного, но хоть что-то. Теоретические шансы на пьедестал у России ещё оставались.

Курьёз на рубеже

Франция, Украина, Германия, США – такой была четвёрка команд, претендующих на награды к первому огневому рубежу третьего этапа. Четыре спортсменки легли на коврики практически одновременно, а умчалась одна немка Ванесса Хинц – каждое её попадание переполненные трибуны встречали радостными криками. Промахи лидеров дарили определённый шанс и Кристине Резцовой, но россиянка завозилась – проиграла немке 28 секунд чистого времени. Отставала наша биатлонистка и по скорости. Когда на отметке 3,5 километра преимущество лидеров почти достигло полутора минут, с мечтой о медалях, пожалуй, можно было попрощаться.



На «стойке» группа лидеров снова перемешалась: Хинц забежала на два штрафных круга, неудачно стреляла норвежка Экхофф, а тройку составляли Доротея Вирер из Италии, Селия Эмонье из Франции и Валентина Семеренко из Украины. Вся борьба за победу была ещё впереди!



Ну а Резцова на «стойке» попала в очень занятную ситуацию. Кто-то из её соперниц (вероятно, эстонка Талихярм) не разобрался в ситуации и закрыл две мишени на её установке. Можно сказать, помог. Кристина добавила к двум закрытым мишеням ещё три, быстро пустила два оставшихся патрона в молоко (иначе штраф!) и помчалась догонять соперниц в борьбе за десятку сильнейших.

Хуже Китая

Экхофф за счёт своей потрясающей скорости настигла трио лидеров и передала эстафету второй – француженка Бреза не могла не чувствовать давления Рёйселанд. Италия и Украина чуть отстали.



В итоге всё решили огневые рубежи. После одного лишнего промаха на «лёжке» Бреза отпустила от себя Рёйселанд, помчавшуюся добывать очередную норвежскую победу. А за счёт чистой стрельбы на «стойке» фаворитом в борьбе за бронзу стала Лена Хекки из Швейцарии. На третьем круге в итоге ничего не изменилось: Норвегия – первая, Франция – вторая, Швейцария – третья.



О четвёртом этапе Екатерины Юрловой-Перхт сказать особо нечего. Юрлова-Перхт допустила два промаха на «стойке», но очень много проиграла ногами. В итоге сборная России на 11-м месте. Отставание от Норвегии составило более двух с половиной минут. Ниже Австрии и Китая.



Даже когда соперницы нам помогают, получается плохо.