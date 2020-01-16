Российские биатлонистки провели худшую гонку сезона. В эстафете будет ещё один антирекорд?

Что случилось?

Результат женской спринтерской гонки в Рупольдинге шокировал и сборную России, и её болельщиков. Лучшей из наших девушек стала Лариса Куклина, занявшая 36-е место, – ниже в этом сезоне не было. И ладно бы не справились с ветром на стрельбище, растаявшим снегом, толкающимися соперницами. Но нет, проиграли без видимых причин, при достойной стрельбе.



Так медленно, как в спринте в Германии, наши девушки не бегали ни в этом сезоне, ни в прошлом. Год назад была похожая ситуация: в спринте на этапе в США отставание лучшей из наших по скорости Кристины Ильченко составило 1 минуту и 25 секунд. Но тогда российская команда повезла в Северную Америку второй состав, так что это сравнение не совсем корректно.

В Германии же выступили лучшие российские биатлонистки, первый состав сборной. И лучшая на дистанции Кристина Резцова проиграла 1 минуту и 33 секунды – это 53-й ход. Быстроногая Светлана Миронова, которая в спринте в принципе не проигрывает больше минуты, внезапно уступила почти две. Другие девушки выступили примерно так же. Это катастрофа! И самое грустное, что ни спортсмены, ни тренеры не понимают, что именно происходит.



Либо понимают, но почему-то опасаются говорить вслух.

«Даже не могу вслух сказать». Биатлонистка Куклина – о гадостях от болельщиков в соцсетях Лариса Куклина показала лучший результат в сборной России в спринтерской гонке, но радости ей это не принесло.

Сильно расстроенный Норицын

Кристина Резцова после финиша была довольно откровенна в интервью «Чемпионату»:



«У меня лучший ход в команде? Да и что? Две минуты отставания – лучший ход в команде. Не сильно радует меня это, если честно. Я не знаю, как это описать. Будем разбираться, но говорят, что мы проигрывали по всей трассе. Но я не стала бы лыжи винить. Что касается меня, я делала всё, что могла, и нигде не давала себе отдыхать. И когда увидела этот проигрыш в конце, очень сильно погрустнела».



Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын был просто раздавлен происходящим. Пожалуй, таким расстроенным я его вообще не видел на этапах Кубка мира. Норицын говорил очень осторожно, высказал предположение, что такой результат связан с проблемами с инвентарём. Но уверенности в его словах не было. Всей сборной России предстоит всё тщательно проанализировать, чтобы понять, что происходит.



«Сейчас будем во всём разбираться. Конечно, первые выводы говорят о проблемах с инвентарём. Был серьёзный проигрыш на спусковой части. Очень приличные секунды там теряли. Помешала ли структура снега или ещё что-то в плане работы лыж? Это, наверное, не ко мне вопрос».

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«Просто тяжело»

Светлана Миронова показала в спринте худший результат в карьере – 77-е место. С тремя промахами россиянка в нормальном состоянии могла бы спокойно заезжать в очки. А уж попадать в преследование должна была железно. Как вы понимаете, Миронова тоже не смогла ничего толком объяснить.



«Не могу назвать своё сегодняшнее состояние хорошим, но нормальным его назвать можно. Лучше даже подходит слово «оптимальное» — работать можно было. На обоих рубежах я справилась со стрельбой, но причин такого большого отставания ходом не понимаю. Наверное, всё же не лучшее самочувствие и работа лыж».

Екатерина Юрлова-Перхт, вернувшаяся после болезни, сказала абсолютно тоже самое. Что говорить, если Катю уже на первом круге догнала Тириль Экхфофф, стартовавшая в 30 секундах позади. Тириль, конечно, очень быстра, но и Юрлову никак нельзя назвать тихоходом.

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Что теперь делать с эстафетой?

До женской эстафеты у тренерского штаба есть немного времени на раздумья. Норицын уже сказал, что с большой долей вероятности за Россию побежит Евгения Павлова – лучший новичок прошлого сезона, которая начинала этот сезон на Кубке России. Очевидно, тренеры не ожидали, что в спринте на Кубке мира у всех наших девушек будет такое отставание ходом. Если команда останется в таком состоянии до эстафеты, то Павлова, конечно, ничем не поможет команде, а только потеряет важные очки на Кубке IBU.



Но Женю уже привезли в Рупольдинг, и, конечно, теперь логично дать ей пробежать гонку. Из остальных девушек только Резцова высказала готовность бежать эстафету. И, судя по тому, что она показала лучший ход среди наших, она должна выступать за команду. Возможно, стоит дать возможность дать небольшой отдых Куклиной, которая призналась, что ей было очень тяжело после спринта. Плюс у Ирины Старых будет ещё один шанс проявить себя и доказать, что она готова быть в основе.



В любом случае ожидания от эстафеты очень тревожные. И непонятно, за счёт чего всё может поменяться в лучшую сторону. Шлифт-машина, если она всё-таки появится, вряд ли мгновенно и кардинально изменит ситуацию в лучшую сторону. Лыжи тоже внезапно не понесут наших к победе. Так что остаётся только верить Кристине Резцовой: «Что теперь с этим всем делать? Бороться! Сегодня проиграли, а послезавтра не проиграем».