«Безнадёга. Полная». Что же происходит с российским биатлоном?

Сборная России не выигрывает медалей на этапах Кубка мира три этапа подряд. А побед у наших биатлонистов и вовсе не было больше года. Победный Оберхоф-2019 был уже давно, а с тех пор верхняя ступень пьедестала всё время остаётся без нас. До чемпионата мира остался всего лишь один этап в Поклюке, где можно прервать неприятную статистику и подойти к мировому первенству в хорошем психологическом состоянии.

Или же это не так важно и главную оценку происходящему даст только ЧМ в Антхольце? Спортсмены, тренеры и эксперты высказали точку зрения относительно того, что происходит с российским биатлоном и стоит ли болельщикам ждать медалей в обозримом будущем.

Крошечные радости. Российские биатлонисты проиграли, но болельщиков обнадёжили Медалей у сборной России нет. Но есть скорость, точность и желание – по отдельности.

Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ»



«Если я скажу, что отсутствие медалей не напрягает, то я совру. Но я всё-таки добавлю немного оптимизма. Мы только что плодотворно поговорили с президентом СБР Драчёвым. Спортсмены и тренеры получили нагоняй от руководителя – это касается и патронов, и инвентаря, и функциональной подготовки. Сейчас мы должны проявить мудрость. Ничего страшного не произошло с точки зрения наших последних поражений. Мы в состоянии быть на чемпионате мира в рабочем состоянии и бороться в каждой гонке за медали. Я почему-то предполагаю, что такое может быть.



Ориентиром должен стать прошлый чемпионат мира, где мы выиграли три медали, но тогда не было побед. Нет их и в этом сезоне, а хочется. Как было бы здорово, чтобы эта победа пришлась именно на Антхольц!»



Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону



«Нашим тренерам уже сейчас надо подумать о чемпионате мира и выпускать лидеров на этапах Кубка мира не на всю гоночную программу, а точечно. Дать им возможность выступить в одном-двух видах, но по полной. В мужской эстафете на чемпионате мира у нас есть шансы получить медали. В женской команде я бы лидеров сборной — Миронову и Юрлову-Перхт — вообще снял со следующего этапа Кубка мира в Поклюке и отправил тренироваться и накапливать силы к чемпионату мира. В таком состоянии туда ехать нельзя, это ужасно».

Сергей Белозёров, старший тренер мужской сборной России



«Могли прервать серию в мужской эстафете. Объективно закладывались на бронзовую медаль. Немного не хватило. К чемпионату мира в Антхольце ждём шлифт-машину, которую нам предоставит Елена Вяльбе. И рассчитываем, что команда продуктивно сработает на сборе перед чемпионатом мира, и тогда мы сможем рассчитывать на самые высокие места».

Сборная России провела худшую эстафету за три года. Но не спешите её хоронить На чемпионате мира по биатлону в Антхольце россиянки всех приятно удивят.

Александр Логинов, биатлонист сборной России



«Не напрягает ли отсутствие медалей? Я думаю, что это неправильное слово. Не напрягает, а расстраивает. Мы все в сборной России выходим бороться за медали в каждой гонке. Когда чуть-чуть не хватает, это очень обидно. В любом случае мы очень стараемся, и мы очень хотим подарить эти медали нашим болельщикам».



Лариса Куклина, биатлонистка сборной России



«Отсутствие медалей, конечно же, не может радовать. Мы все очень много работаем над тем, чтобы исправить ситуацию. Да, в гонке преследования в Рупольдинге уже бежалось легче. Чувствуется, что немного восстановилась. Или просто прошла акклиматизация и высокогорье начало «отпускать». На прогресс в результатах нужно смотреть в контексте не следующего этапа Кубка мира в Поклюке, а главного старта сезона — чемпионата мира. Главное, что мы приходим в чувство».



Эдуард Латыпов, биатлонист сборной России



«Давит ли отсутствие медалей? Не знаю, мы в каждой гонке выкладываемся на сто процентов. Да, в каких-то моментах не получается, но мы очень упорно работаем. Главное – исправить эти ошибки перед главным стартом сезона, который ждёт нас совсем скоро в Антхольце».



Мнение болельщиков



keeneticc

«Нас ждёт очередной блестящий чемпионат мира в исполнении наших биатлонистов. Тонкая подводка идёт по плану и по графику. Пока проигрываем только Китаю, через пару недель должны проиграть Бангладешу».



mihabuslaev



«В 2016-м уже проходили безмедалье. Где-нибудь да зацепят, та же эстафета мужская. После «норгов» и французов нет стабильной сборной, при стечении обстоятельств может всё что угодно произойти».



delovoi



«Безнадёга. Полная».



valvachev



«Что тут комментировать??? Биатлона в России больше нет. Увы, но это правда».



Наше менение



Александр Говоров, спецкор «Чемпионата»



«Безусловно, выступления сборной России на последних этапах настораживают, но главный старт у нас – чемпионат мира. Всё остальное – лишь локальные успехи или неудачи. Поэтому я был не стал сильно критиковать наших биатлонистов, если они и в Поклюке не будут на высоте. У тренерского штаба есть понимание, как подвести спортсменов к Антхольцу в оптимальной форме. Поверьте, вы все забудете о неудачах в условном Рупольдинге, если на мировом первенстве наша команда будет в полном порядке. Медали я бы ждал именно там».