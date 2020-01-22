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Тренер сборной России по биатлону рассказал о незаслуженной критике спортсменок в соцсетях

Российских биатлонисток берегут от соцсетей
Александр Говоров
«Сборную не пнул только ленивый». Как российских биатлонисток берегут от соцсетей
Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын уверен, что неудачи биатлонисток остались позади. Главное – сообщения не читать.
Биатлон / Кубок мира 0

Сборную России по биатлону нещадно критикуют за неудачи на последних трёх этапах, где наши биатлонисты ни разу не попали на пьедестал. Женской команде особенно досталось за провал в спринте, где лучшая из россиянок Лариса Куклина с трудом попала в очки. А Светлана Миронова и вовсе показала худший результат в карьере.

Старший тренер женской сборной Виталий Норицын обещал во всём разобраться, и уже в гонке преследования его подопечные выглядели вполне достойно. Норицын рассказал «Чемпионату» о том, как он и его команда справлялись со сложным периодом в сезоне и объяснил, как правильно реагировать на критику.

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— Виталий Викторович, судя по всему, настроение в команде сейчас неплохое?
— Да, всё в порядке. Гонка преследования в Рупольдинге уже показала, что мы на верном пути. То, что случилось до этого – кратковременные нюансы, скажем так.

— Как удалось так быстро отреагировать на эти неудачи?
— Я бы не хотел выносить это на публику, но внутри команды мы всё разобрали. Плотненько со всеми поговорили, и результат этого мы уже увидели в пасьюте.

— Можно ли сказать, что все нюансы решены?
— Если называть это нюансами, то именно они вкупе давали такой результат. По каждому из направлений мы разобрались и провели работу по устранению проблем. Теперь нам будет понятно, как работать в будущем именно в таких ситуациях. Будем обращать внимание на некоторые вещи, на которые, возможно, раньше не обращали.

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— Насколько важен этап в Поклюке в плане результатов? Все же понимают, что главный старт будет после Словении.
— Как таковой усталости нет и снижения по форме быть не должно. По функциональному состоянию мы в норме и должны выступить здесь так, как должны и можем. У сборной России всегда высокие цели. Не было смысла пропускать этап в Поклюке ради подготовки к чемпионату мира, потому что потом и так будет достаточно большой перерыв. Можно успеть и восстановиться, и повысить уровень тренированности. У нас запланирован сбор в Риднау. Сразу после окончания гонок 27-го января мы едем туда.

— Если проанализировать эстафету в Рупольдинге задним числом, стоило ли везти Евгению Павлову на эту гонку?
— Её стоило обязательно проверить. Мы ни о чём не жалеем. Мы держали в уме то, что некоторым девчонкам надо отдохнуть в эстафете. Решение было правильное. Плюс Женя хорошо смотрелась на Кубке IBU и на фоне нашей команды, и вообще на фоне всех остальных. Павлову однозначно стоило везти в Рупольдинг.

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— Сейчас уже есть идея состава на эстафеты?
— В целом идея в голове уже есть, я даже обговаривал возможный состав с президентом СБР, но пока не хотел бы его объявлять. Давайте всё-таки подождём индивидуальную гонку, здесь серьёзная высота и мало ли, как кто отреагирует. Это будет иметь ключевое значение.

— Беспокоит ли вас то, что в преддверии масс-старта на чемпионате мира никого из наших девушек нет в топ-15 общего зачёта?
— Там всё довольно близко, и при успешном выступлении в связке спринт-пасьют на чемпионате мира можно забронировать себе место в масс-старте. В целом ещё достаточно гонок, чтобы оказаться в топ-15. Там небольшие разрывы, это сто процентов. Даже здесь в Поклюке после «индивидуалки» и масс-старта можно уже быть близко.

— На последних этапах на сборную России свалилось немало критики. Как реагируете вы и ваши подопечные на это? Лариса Куклина призналась, что ей очень много гадостей писали в личных сообщениях.
— Это извечная наша проблема. Но могу сказать, что критика была абсолютно заслуженной. Это во-первых. Но удручает тот факт, что нашу сборную не пнул только ленивый. Хорошо, пусть будет так. Но я уверен на сто процентов, что мы выправимся и выйдем из этой ситуации. Мой совет девочкам – не читайте социальные сети.

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— Но ведь всё равно будут читать.
— Нет, вы знаете, они молодцы в этом плане. Единственное, что даже если не заходить туда, всё равно всплывают пуш-сообщения, к примеру, в «Инстаграме». Некоторые сейчас это скрыли в настройках, и им ничего не приходит. Я посоветовал им вообще убрать соцсети на этот период.

— Может быть, стоит закрыться полностью от соцсетей на чемпионате мира, как это делали те же шведы в прошлом году?
— Многие команды так поступают. Но я считаю, что это ответственность самого спортсмена. Помню, у меня был разговор с той же Светой Слепцовой, когда она любила выяснять отношения в «Инстаграме». Хотя она говорила, что это на неё не влияет, при этом весь «тихий час» могла переписываться (улыбается).

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