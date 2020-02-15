Чемпионат мира по биатлону. Мужской спринт. Россию ждёт новый позор? LIVE

Мужчины в спринте могут заставить болельщиков забыть о провале девушек. Или нет?

Расписание чемпионата мира по биатлону — 2020. Полный календарь



Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону — 2020. Все награды



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*** 16:45. Онлайн мужского спринта на ЧМ-2020 читайте ПО ССЫЛКЕ ***

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10:15. Доброе утро, дорогие друзья, болельщики сборной России. В субботу 15 февраля на чемпионате мира по биатлону в Антхольце состоится третья гонка — мужской спринт. После неудачи девушек накануне хочется верить, что наши мужчины смогут выступить лучше. Даже о медалях говорить не хочется — от нашей команды мы ждём просто высоких мест и хоть какой-то нотки оптимизма. В смешанной эстафете мы видели, что Логинов находится в хорошей форме. Может быть, ему удастся совершить прорыв?

Начало мужского спринта — в 16:45 по московскому времени. Болеем за сборную России — другой у нас нет.