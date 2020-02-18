Оказалось, российские биатлонистки не хотят тренировать стрельбу. Это вообще нормально?

Женскую сборную России по биатлону как будто подменили. Девушки быстро бегут, но плохо стреляют. Факт в том, что с чистой стрельбой любая из россиянок выиграла бы золотую медаль. Да, опять мы говорим про «если». Но ведь раньше даже с нулём наши биатлонистки в большинстве случаев не претендовали даже на медаль. Прогресс в функциональном подготовке очевиден, но на стрельбе хороший ход отразился плохо.

Поэтому было логично обратиться с этим вопросом к тренеру по стрельбе Леониду Гурьеву, который честно признался, что девушки не хотят выполнять необходимый объём работы в стрелковой части, из-за чего у них образовались большие проблемы, в частности, со «стойкой». Гурьев был явно на эмоциях в момент разговора.

16 промахов — это катастрофа! Сборная России, да вы куда вообще стреляли? Наша женская команда провела очередную провальную гонку. Все надежды оказались пустыми.

— Леонид Александрович, не первая гонка на этом чемпионате мира оборачивается неудачной стрельбой. Есть ли у вас этому объяснение?

— В пасьюте неплохо сработали, по два промаха стреляли. А сегодня всё нам свалила «стойка». На спринте тоже завалили «стойку».



— Как это исправить?

— Тренаж надо делать, стоять. А с этим сложные вопросы.



— Почему?

— Не хотят. Я их прошу просто постоять. Раньше делали тренажные зарядки вечером после ужина, а сейчас это куда-то ушло.



— На пристрелке есть с этим проблемы?

— Вообще никаких. На тренировках в Риднау вообще стреляли один ноль, но там был полнейший штиль. А тут же горы, высота. Ещё и психология, ажиотаж. Я ещё там понял, что если подует ветер в Антхольце, то нам придёт… Будет плохо, в общем. В Риднау с нами были шведы, немцы, чехи. Немцы и чехи успешно тут выступают.

Чудо было близко. И как же сборная России упустила свой лучший шанс? У женской сборной России было всё, чтобы завоевать медаль чемпионата мира. Кроме умения стрелять.

— Можно сказать, что не хватило стрелковой подготовки?

— Надо с ними пообщаться и уже потом решать. Со стрельбой надо день и ночь быть на тренаже. Мы же летом это всё делаем, потому что тепло. И здесь говорю им, чтобы поделали тренаж, размялись как следует. Это базовая работа, которая очень нужна. А они говорят: нет, мы не хотим.



— Холода боятся?

— Да можно же в комнате в отеле прям делать, там же лежат коврики, тренажёры. Николай Степанович Загурский с ними готов заниматься в любое время дня и ночи.



— А они не хотят?

— Желания нет большого.