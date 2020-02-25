Врать не стыдно? Зачем норвежские СМИ исказили историю обысков биатлониста Логинова

Чемпионат мира по биатлону в Антхольце завершился, но события последних дней, связанные с обыском в расположении сборной России, будут пахнуть ещё долго.

Неприятно пахнуть.

«Пойман со спущенными штанами»

Вот норвежское издание Daglabet старается по-своему рассказать о том, что же происходило ранним утром, когда полиция обыскивала комнаты Логинова и его тренера.



«Пойман со спущенными штанами», – именно так выглядит заголовок заметки о случившемся.

«Пойман со спущенными штанами». Норвежский сайт — об обыске у Логинова

Вы ведь сами уже понимаете, к чему всё идёт, правильно? Норвежские читатели, разумеется, не будут перечитывать интервью, которые давал Логинов российской прессе на русском языке. Их устроит именно такой яркий, эмоциональный заголовок с добавлением нотки позора.



А ведь этот заголовок с ходу искажает всю историю. В нём нет ни капли правды.



Во-первых, Логинова никто не ловил. А во-вторых, речь шла о том, что спортсмен встретил полицию не в спущенных штанах, а в нижнем белье, потому что его застали спящим. Врать-то не стыдно?



Если же авторы Daglabet спят в спущенных штанах, им можно только посочувствовать.



Лживый заголовок – это одна из деталей. Но она показывает отношение и к отдельно взятому российскому спортсмену, и к нашему спорту в целом. Недаром и в самом тексте, например, есть такое суждение: «В цивилизованном обществе Логинова посадили бы в тюрьму. Но, к сожалению, как и в некоторых других странах Восточной Европы, в российском биатлоне ситуация нецивилизованная. Он просто продолжает выступать как ни в чём не бывало».

«Иностранцы ведут себя как подлецы». Губерниев в гневе от лицемерия на чемпионате мира А ещё комментатор сравнил дело биатлониста с делом журналиста Голунова. «Я/Мы — Александр Логинов».

О глупости этого утверждения уже бессмысленно говорить – никто не слушает.



Логинов попался на допинге и отбыл своё наказание. Всё это было уже довольно давно. Неужели он должен каяться и извиняться всю оставшуюся жизнь? О какой тюрьме в данном случае идёт речь? Наверняка авторы текста считают Норвегию цивилизованным обществом. Ну и кто там сел в тюрьму за нарушение антидопинговых правил? Или, тем более, по подозрению в их нарушении?



Кстати, в России был принят закон об уголовной ответственности за допинг. А в Норвегии?



Да, есть история с аккредитацией Касперовича. И извне она действительно выглядит странно, но по факту это обычное русское разгильдяйство – на шаг вперёд никто не подумал. Это, бесспорно, нарушение, за которое положен штраф. Но разговоры о тюрьме – сущий бред.

Травля Логинова – позор для мирового спорта. С таким биатлоном пора кончать! Если Сашу действительно вынудят закончить карьеру, то весь биатлон надо будет выбрасывать на помойку. И строить всё заново.

«Я бы хотела, чтобы люди дважды подумали»

Иностранцы – будь то журналисты или соперники – не считают зазорным пнуть Логинова за его былые грехи. При этом все они считают, что он не должен сопротивляться или защищаться.



Но тут же в самой Норвегии проявляется интересная история. Лыжница Терезе Йохауг, которая прошла через дисквалификацию и продолжает выступать, подвергается нападкам в соцсетях.



На её личных страницах в комментариях пишут оскорбления, а также оставляют смайлы, на которых изображена помада и шприц, намекая на то, что запрещённые вещества попали в её организм при использовании мази для губ. «Я знаю, что меня многие не любят и хотят оскорбить. Так устроен мир. В интернете много троллей и хейтеров. Жаль, что так происходит. Я бы хотела, чтобы люди сначала дважды подумали, прежде чем нападали на кого-то», – заметила Йохауг. Терезе также призналась, что шокирована происходящим и отказалась от чтения комментариев в соцсетях.

«Комментарии вообще нужно убрать». Йохауг недовольна травлей из-за допингового прошлого

Никакого злорадства по отношению к норвежской чемпионке у нас нет.



Наоборот: если уж вы не хотите слушать затравленного «нецивилизованного» Логинова, который даже задумался о досрочном завершении карьеры из-за колоссального давления, послушайте свою «цивилизованную» чемпионку, которая точно так же страдает от своего прошлого.



Подумайте дважды, прежде чем нападать.