Биатлон. Кубок мира — 2019/2020. 7-й этап. Масс-старты. Праздник без зрителей. LIVE
В Чехии завершается седьмой этап Кубка мира. Все оперативные новости, фото, фишки — в онлайн-трансляции дня.
Кубок мира по биатлону 2019/2020. Общий зачёт. Мужчины. Женщины
Полное расписание Кубка мира по биатлону 2019/2020
ГОНКИ ДНЯ
*** 13:45. Текстовая трансляция женского масс-старта ***
*** 15:45. Текстовая трансляция мужского масс-старта ***
ОНЛАЙН ДНЯ
09:00. Здравствуйте, уважаемые болельщики биатлона! Сегодня, в Международный женский день, в Нове-Месте завершится полный эмоций на трассах, но абсолютно тихий из-за отсутствия зрителей этап Кубка мира. В программе — масс-старты у мужчин и женщин. В предварительных старт-листах значатся шесть россиян: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Последний в Чехии показывает просто шикарную скорость на лыжне и качественную стрельбу.
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