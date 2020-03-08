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Биатлон, Кубок мира 2019/2020: масс-старт (мужчины/женщины), онлайн-трансляция 08 марта 20

Екатерина Юрлова-Перхт
«Чемпионат»
Биатлон. Кубок мира — 2019/2020. 7-й этап. Масс-старты. Праздник без зрителей. LIVE
В Чехии завершается седьмой этап Кубка мира. Все оперативные новости, фото, фишки — в онлайн-трансляции дня.
Биатлон / Кубок мира 0

Кубок мира по биатлону 2019/2020. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Полное расписание Кубка мира по биатлону 2019/2020

ГОНКИ ДНЯ

*** 13:45. Текстовая трансляция женского масс-старта ***
*** 15:45. Текстовая трансляция мужского масс-старта ***

ОНЛАЙН ДНЯ

09:00. Здравствуйте, уважаемые болельщики биатлона! Сегодня, в Международный женский день, в Нове-Месте завершится полный эмоций на трассах, но абсолютно тихий из-за отсутствия зрителей этап Кубка мира. В программе — масс-старты у мужчин и женщин. В предварительных старт-листах значатся шесть россиян: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Последний в Чехии показывает просто шикарную скорость на лыжне и качественную стрельбу.

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