Биатлон. Кубок мира — 2019/2020. 7-й этап. Масс-старты. Праздник без зрителей. LIVE

Кубок мира по биатлону 2019/2020. Общий зачёт. Мужчины. Женщины



Полное расписание Кубка мира по биатлону 2019/2020



ГОНКИ ДНЯ



*** 13:45. Текстовая трансляция женского масс-старта ***

*** 15:45. Текстовая трансляция мужского масс-старта ***

ОНЛАЙН ДНЯ

09:00. Здравствуйте, уважаемые болельщики биатлона! Сегодня, в Международный женский день, в Нове-Месте завершится полный эмоций на трассах, но абсолютно тихий из-за отсутствия зрителей этап Кубка мира. В программе — масс-старты у мужчин и женщин. В предварительных старт-листах значатся шесть россиян: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Последний в Чехии показывает просто шикарную скорость на лыжне и качественную стрельбу.