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Биатлон, Кубок мира 2019-2020: эстафета (мужчины/женщины), онлайн-трансляция 07 марта 2020

Сборная России по биатлону, эстафеты
«Чемпионат»
Биатлон. Кубок мира. Эстафеты. Кто же будет спасать Россию? LIVE
Несмотря на неудачи в личных гонках, шансы на медали в эстафетах у сборной России остаются.
Биатлон / Кубок мира 0

Кубок мира по биатлону 2019-2020. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Полное расписание Кубка мира по биатлону 2019-2020

ГОНКИ ДНЯ

*** 16:00. Текстовая трансляция женской эстафеты ***
*** 19:00. Текстовая трансляция мужской эстафеты ***

ОНЛАЙН ДНЯ

10:00. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона и болельщики сборной России. Вряд ли вас могли порадовать результаты спринтерских гонок на необычном этапе Кубка мира в Чехии, проходящем без зрителей. Нашим спортсменам не хватало то ли энергии трибун, то ли сил после чемпионата мира, но выступали они не лучшим образом. Впрочем, командная гонка — это совсем другой жанр биатлона, в котором россияне обычно мобилизуют все силы. Несмотря на неудачи, у наших спортсменов есть шансы на высокие места как в женской, так и в мужской эстафетах. По крайней мере, очень хочется в это верить.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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Сборная России — Биатлон •••
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