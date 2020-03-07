Биатлон. Кубок мира. Эстафеты. Кто же будет спасать Россию? LIVE

Кубок мира по биатлону 2019-2020. Общий зачёт. Мужчины. Женщины



Полное расписание Кубка мира по биатлону 2019-2020



ГОНКИ ДНЯ



*** 16:00. Текстовая трансляция женской эстафеты ***

*** 19:00. Текстовая трансляция мужской эстафеты ***

ОНЛАЙН ДНЯ

10:00. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона и болельщики сборной России. Вряд ли вас могли порадовать результаты спринтерских гонок на необычном этапе Кубка мира в Чехии, проходящем без зрителей. Нашим спортсменам не хватало то ли энергии трибун, то ли сил после чемпионата мира, но выступали они не лучшим образом. Впрочем, командная гонка — это совсем другой жанр биатлона, в котором россияне обычно мобилизуют все силы. Несмотря на неудачи, у наших спортсменов есть шансы на высокие места как в женской, так и в мужской эстафетах. По крайней мере, очень хочется в это верить.