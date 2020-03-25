«Не берите пример с идиотов и дур». Губерниев – об изоляции в России и отмене Олимпиады

В те дни, когда весь мир закрывается дома из-за коронавируса, а футболисты чеканят туалетной бумагой, Дмитрий Губерниев проводит время в самоизоляции на даче в Сходне. Именно там он снимает самые яркие и жизнеутверждающие видео в российском «инстаграме», встречая перенос Олимпиады в Токио.

Недавно Дмитрий Егоров общался с голосом российского спорта в ходе программы «Едим спорт», а теперь мы публикуем обращение Губерниева, к которому должен прислушаться каждый.

Губерниев — о переносе Олимпиады: с чего мы взяли, что сборная России туда поедет?

«Хронические идиоты или просто глупцы»

«Олимпиада – это моя жизнь. Я работаю ради того, чтобы туда поехать. Но я понимал, что Игр в Токио не будет. У меня есть источник в окружении Синдзо Абэ, который говорил, что перенос рассматривается. И это правильно. Ведь если бы она состоялась, кто бы там выступал?! Отборочные соревнования не проходили, спортсмены не готовы…



А те же, кто ратует за проведение соревнований в нынешних условиях, либо хронические идиоты, либо просто глупцы. Я хотел бы, что в России все относились к проблеме максимально осторожно и бдительно. Ведь очевидно, что с одной стороны мы пока островок благополучия, а с другой – понимаем, с какими трудностями сталкиваются те, кому сейчас нужны проверки. Есть и халатность, и безалаберность. Вспомним, например, чемпионат России по лыжам в Малиновке, который должен был состояться, несмотря ни на что. Просто за полчаса до старта спортсмена увезли с подозрением на коронавирус. Слава, богу, что всё обошлось».

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«Не виделся даже с мамой»

«Ситуация на самом деле серьёзная. Она приближается к критической. Вчера я посмотрел обращения Сергея Собянина и Андрея Воробьёва – знаете, мы очень часто и по делу критикуем власть. Но в данном случае они молодцы и очень вовремя подали непростую, но замечательную идею – попросили пожилых людей быть дома. И давайте мы не будем брать пример с набитой дуры и преступницы, главного инфекциониста Ставрополья, которая приехала из Испании и всех перезаражала, а будем следовать рекомендациям.



Я лично вернулся из-за границы, а на следующий день после приезда вышло постановление о самоизоляции. С того момента я не виделся даже с собственной мамой. Она сидит на даче, а я покупаю продукты, отвожу, оставляю их у дома, общаюсь с ней через окно и стараюсь в её сторону даже не смотреть, хотя и слежу за своим здоровьем.

Сейчас вот хожу по-скандинавски в лесу в окрестностях Сходни около дачи, где никого нет. Я ни с кем не контактирую, а если уж кто-то встретится на пути, то не подойду к нему ближе чем на метр. Так что призываю наших бабушек, дедушек и родителей быть дома, а молодых людей покупать продукты своим родственникам».

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«Всё непросто, но надо жить»

«Формально моя самоизоляция истечёт вечером воскресенья, но не думаю, что стоит торопиться с выходом на работу. Будут отпуска, есть возможность переждать эту лихую годину. Но сейчас мне в том числе нужно сдать тест на коронавирус. Все, кто вернулся из-за границы, должны его сделать.



Жду, когда придёт моя очередь. И здесь России нужно брать пример с Южной Кореи. Там тесты прошли все поголовно, и проблема была решена в зачаточном состоянии. Там ведь можно останавливать на мобильных пунктах, сдавать анализы, и через день они будут готовы. Нам надо брать это на вооружение. Но пока мы к этому ещё не готовы.



Да, всё непросто, но надо жить. И публичные люди вроде меня должны быть примером. И если после моих весёлых видео в «Инстаграме» или телевизионных эфиров люди задумаются о себе, прислушаются к рекомендациям врачей, начнут заниматься спортом, оглядываться на родных и близких – это будет здорово. И улыбаться сегодня тоже очень важно. Как и сеять разумное, доброе, вечное. С хорошим настроением у нас будет иммунитет крепче и мы не будем унывать, справимся со всеми невзгодами и победим любой коронавирус».

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