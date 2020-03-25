Губерниев — о переносе Олимпиады: с чего мы взяли, что сборная России туда поедет?

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение МОК и властей Японии перенести Олимпиаду в Токио, запланированную на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год. Причина — угроза распространения коронавирусной инфекции.

По словам комментатора, не факт, что сборная России примет участие в Играх, поскольку ранее команду «отстранили за манипуляции с данными антидопинговой лаборатории».

«Олимпиада-2020 в Токио перенесена на год! Однако с чего мы взяли, что сборная России туда поедет? Нас же отстранили за манипуляции с антидопинговой лабораторией, впереди апелляции и т. д.!

В лучшем случае — индивидуальный допуск, нейтральный статус и т. д.! Не будем об этом забывать! Коронавирус всё не спишет, ребята!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.