Пятно позора. Как финка с двумя положительными допинг-пробами отняла победу у Слепцовой

В пробах Кайсы Варис был обнаружен эритропоэтин. Почему же ей оставили золото?

В последнее время в биатлоне принято делать вид, будто проблема допинга касается исключительно России. Давно отбывший наказание и исправно сдающий чистые пробы Александр Логинов одним своим присутствием на пьедестале до глубины души оскорбляет иностранных соперников.

А ведь были времена, когда российские биатлонисты сами страдали от нечестной игры зарубежных спортсменов. Так, хроническая допингистка из Финляндии буквально украла историческую победу у восходящей звезды мирового биатлона Светланы Слепцовой. Первый триумф в карьере будущей олимпийской чемпионки был цинично испорчен бывшей лыжницей Кайсой Варис, в организме которой зашкаливало содержание эритропоэтина. Но даже употребление сильнейшего допинга не помешало Варис вернуть себе победу через суд.

Показательно, что руководство мирового биатлона не сделало ничего, чтобы защитить права истинной чемпионки из России. Хитрой Кайсе Варис всё сошло с рук.

Та история навсегда останется позорным пятном на репутации биатлона.

Baby или Sexy. Хорошо ли вы знаете Светлану Слепцову? Бокс или бальные танцы, Baby или Sexy, странная татуировка и необычные кумиры – а хорошо ли вы знаете Светлану Слепцову, покидающую биатлон?

Слепцова летит к победе

После Олимпиады в Турине в женской сборной России по биатлону назрела смена поколений. Особые надежды болельщики и специалисты возлагали на Светлану Слепцову, штамповавшую медали на юниорском уровне. В сезоне-2007/2008, втором для молодой биатлонистки на Кубке мира, её результаты шли по нарастающей.

Слепцова стала незаменимым «забойщиком» сборной России в эстафете, регулярно попадала в топ-10 в личных гонках, а на этапе в Оберхофе в январе 2008-го впервые поднялась на пьедестал в индивидуальной дисциплине, уступив в спринте только норвежке Бергер.

Первая победа назревала, и Слепцова сделала всё, чтобы болельщикам не пришлось долго ждать. На этапе Рупольдинге Светлана, разозлившись на себя за неудачное выступление в эстафете, здорово настроилась на спринт и провела гонку на одном дыхании. «Лишь бы хватило сил на последний круг», — думали болельщики, когда молодая россиянка закрыла все мишени на «стойке» и ушла на дистанцию лидером. Но сил у Светы в тот день было предостаточно, она прекрасно знала результаты соперниц и буквально летела по трассе к своей первой большой победе.

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Личная причина. Почему Слепцова неожиданно бросила биатлон Вряд ли бы она выиграла в Корее медаль, но биатлону будет не хватать такой яркой личности.

Сенсация от реактивной финки

Из остававшихся в гонке биатлонисток не было видно никого, кто мог бы покуситься на секунды россиянки. Светлана с улыбкой раздавала интервью, предвкушая долгожданный успех, а проходившие мимо соперницы хлопали по плечу и поздравляли. Но вдруг, откуда ни возьмись, во главе протокола после второго рубежа появилась финка Кайса Варис. Успешная в прошлом лыжница, стабильно допускавшая по 5-6 промахов за гонку, на этот раз каким-то чудом закрыла все 10 мишеней. А на последнем круге Варис молотила так, что на её фоне даже самые быстрые биатлонистки казались тихоходами. За считаные минуты Слепцова распрощалась практически с гарантированной победой.

«Значит, не время ещё. Выиграю позже», — старалась сохранять позитивный настрой россиянка, хотя разочарование от упущенного триумфа скрыть было трудно.

Интересно, что немецкие журналисты тогда спросили Свету и о допинговом прошлом Варис, которая в 2003 году была дисквалифицирована на два года. «А как мне к этому относиться? Победу она заслужила… Отсидела. И вот – вернулась!» — ответила Слепцова.

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Варис дисквалифицировали пожизненно

Кто бы мог подумать, что уже через несколько дней тема допинга Варис станет самой актуальной в мировом биатлоне. 24 января 2008-го стало известно, что допинг-тест, сданный финской спортсменкой на этапе в Оберхофе 6 января, дал положительный результат на эритропоэтин – тот самый препарат, употребление которого до сих пор не могут простить Логинову. Варис написала трогательное обращение к болельщикам, в котором отвергла обвинения и потребовала вскрыть пробу В. В ней, естественно, тоже был обнаружен ЭПО.

Международный союз биатлонистов, приняв во внимание рецидив и отказ финки признавать свою вину, принял максимально жёсткое решение: дисквалифицировать Варис пожизненно. Разумеется, все её результаты начиная с 6 января были аннулированы. Таким образом, сенсационная победа в спринте в Рупольдинге оказалась фальшивой, и Кайсу обязали передать награду её законному владельцу – Светлане Слепцовой.

Конечно, финка лишила Слепцову непередаваемых эмоций от первого в карьере триумфа, не дала ей взлететь на вершину пьедестала под овации стадиона, но главное – справедливость восторжествовала. Россиянке вернули украденную победу.

Однако повторно пойманная на сильнейшем допинге финская биатлонистка и на этом не успокоилась.

Допинг есть, наказания нет

Варис, заручившись поддержкой квалифицированного адвоката, оспорила решение IBU в Спортивном арбитражном суде и выиграла дело! Защитникам Кайсы удалось доказать, что процедура была проведена с нарушениями, так как спортсменку в установленные сроки не пригласили на вскрытие пробы В. Наличие в допинг-тестах Варис эритропоэтина никто и не собирался опровергать – это установленный факт, но формальная ошибка антидопингового органа IBU позволила хитрой биатлонистке уйти от ответственности и восстановиться в правах.

Тогдашний глава мирового биатлона Андерс Бессеберг стыдливо признал, что его организации ничего не остаётся, кроме как согласиться с решением CAS и отменить дисквалификацию, хотя обе пробы Варис содержали эритропоэтин.

Как вам такая защита чистых спортсменов? История с Варис оставила жирное позорное пятно на репутации Международного союза биатлонистов, которое не смыть даже ежедневными полицейскими обысками у Логинова.

Преступление против Слепцовой

Отстояв своё право выступать на Кубке мира, Варис им не воспользовалась, а сосредоточилась на лыжных гонках в Финляндии, где допинг-контроль явно не так строг, как на международной арене.

После оправдательного вердикта CAS Слепцова выразила готовность вернуть награду Варис, отметив, что всё равно не считает победу в Рупольдинге полноценной. К счастью, Света после абсолютно заслуженного первого успеха ещё пять раз поднималась на вершину, что хоть немного скрашивает обиду от настоящего спортивного преступления, совершённого Варис при молчаливом бездействии боссов мирового биатлона.

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