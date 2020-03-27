Чёрный день русского биатлона. Допинг-история, от которой сборная не оправилась до сих пор

Чемпионат мира в Пхёнчхане в 2009-м должен был подтвердить силу российского биатлона. Годом ранее в Эстерсунде наши биатлонисты выиграли медали в каждой гонке мирового первенства за исключением женской эстафеты. В Южной Корее болельщики были вправе рассчитывать на нечто подобное. И результаты в целом не разочаровали – шесть медалей, из которых две золотые.
Но тот чемпионат запомнился всем не медалями и даже не странной историей, когда Бьорндален срезал трассу и отобрал золото у Максима Чудова. Куда важнее было то, что прямо перед началом чемпионата мира в пробах Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой и Дмитрия Ярошенко нашли допинг. 13 февраля 2009 года на специальной пресс-конференции были объявлены фамилии спортсменов и тот факт, что вскрытые пробы В подтвердили наличие запрещённых препаратов.
Ожидающийся праздник спорта обернулся чёрным днём в истории нашего биатлона, от последствий которого сборная России не оправилась до сих пор.
Лучшие люди сборной России
В 2009-м наш биатлон переживал прекрасные времена. Гонка, по итогам которой команда не увеличивала медальную копилку, считалась провальной. Екатерина Юрьева приехала на мировое первенство и вовсе в статусе лидера Кубка мира. Позади остались такие люди, как Магдалена Нойнер и Кати Вильхельм. Юрьева, ставшая чемпионкой мира годом ранее, была невероятно стабильна, быстра и идеальна в стрельбе. По набору спортивных качеств её вполне можно сравнить с нынешней Доротеей Вирер.
Альбина Ахатова незадолго до этой истории вернулась в сборную после рождения ребёнка и сразу же стала показывать отличные результаты. Альбина, которая к тому моменту уже была олимпийской чемпионкой и многократной чемпионкой мира, не потеряла мотивацию и шла шестой в общем зачёте Кубка мира. Учитывая, что в топ-5 была ещё и Светлана Слепцова, вы можете себе представить силу той женской сборной России.
Дмитрий Ярошенко за год до Пхёнчхана стал вторым в общем зачёте Кубка мира, причём в какой-то момент оказывал серьёзное давление на лидера – непобедимого Бьорндалена. Ярошенко был важнейшим участником золотой эстафетной четвёрки, которая выигрывала тогда вообще всё. Именно тот сезон получался для Дмитрия неровным, но всё равно Ярошенко был способен бороться и выигрывать медали на главном старте всего сезона.
На чём попались россияне?
В пробах лидеров сборной России нашли рекомбинированный эритропоэтин, или сокращённо ЭПО. То есть препарат, который можно ввести в организм спортсмена только внутривенно. Тогдашний глава Российского антидопингового агентства Александр Деревоедов заявил, что существует лишь минимальная вероятность, что ЭПО мог попасть в организм случайно, фактически признав, что спортсмены принимали допинг осознанно.
Всегда есть вероятность, что спортсмен мог не знать, что ему вкалывают или же его обманывали, не говоря, что именно вводят в организм. Можно даже предположить, что и врачи действовали по указанию кого-то сверху, но всё это – лирика. А факт в том, что вся вина ложится на спортсмена.
Атака Пихлера на Россию
Именно специфика применения ЭПО не оставила иностранным биатлонистам и тренерам выбора. Они устроили настоящую атаку на российский биатлон и максимально жёстко высказывались в адрес СБР. Особенно старался тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер, который требовал от Международного союза биатлонистов отстранить всю сборную России от чемпионата мира.
Пихлер ходил по стадиону и по отелям, где жили команды, и собирал подписи под обращением относительно отстранения России. Тогда IBU руководил Андерс Бессеберг, он очень лояльно относившийся к нашей команде и сумел отстоять российских биатлонистов. Это позволило Зайцевой, Чудову, Черезову и другим выступить на мировом первенстве и завоевать немало наград. В сложившихся обстоятельствах результаты можно даже назвать великолепными.
Первое поражение Прохорова и начало конца
Российский миллиардер Михаил Прохоров возглавил Союз биатлонистов России в октябре 2008 года, то есть всего за несколько месяцев до этой истории. И сразу получил такой удар. Это было его первое громкое поражение на посту президента, и было заметно, что Прохоров не очень хорошо понимал, во что ввязался. Он доработал на своём посту до 2014 года, при нём мужская сборная выиграла золото в эстафете на Играх в Сочи, но в целом результаты шли вниз, а перспективных спортсменов появлялось всё меньше.
Допинговый скандал с Юрьевой, Ахатовой и Ярошенко стал началом конца российского биатлона. Лидеров выкосили за один день, а новых так и не появилось. И если бы не Антон Шипулин, всё было бы совсем грустно и тоскливо. Также нельзя не отметить, что история с ЭПО сильно повлияла не только на последующие результаты команды, но и на отношение зарубежных спортсменов к сборной России. Нам перестали верить, к нам стали цепляться по любому поводу, которые мы, к сожалению, давали регулярно. Вспомним того же Логинова и тот же ЭПО.
Февраль 2009 года изменил всё. И недавняя история с визитом итальянской полиции в отель к Александру Логинову во время чемпионата мира – отголоски тех времён.
Пройдёт ещё немало времени, прежде чем российский биатлон сможет вернуть себе потерянное уважение и тот уровень спортивных результатов, который был в 2009-м.
- 27 марта 2020
-
11:45
-
10:57
-
10:41
-
10:25
-
09:35
-
09:19
-
09:06
- 26 марта 2020
-
17:59
-
14:03
-
10:56
-
10:24
-
09:45
-
09:34
- 25 марта 2020
-
13:56
-
13:10
-
12:45
-
10:47
-
00:21
- 24 марта 2020
-
21:31
-
17:25
-
17:09
-
15:21
-
14:49
-
13:34
-
13:26
-
13:14
-
12:58
-
12:49
-
12:05
-
10:17
-
09:50
-
09:10
- 23 марта 2020
-
23:07
-
21:48
-
20:30