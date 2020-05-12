«Нетерпимо, особенно в первый раз». Зачем норвежский биатлонист тренировался в муравейнике

В феврале 1968 года в Гренобле в индивидуальной гонке на 20 км советский биатлонист Александр Тихонов показал великолепную скорость на дистанции. Спортсмен из сборной СССР первым стартовал и первым финишировал, но проиграл! Победу одержал неизвестный никому норвежец Магнар Сольберг. Даже потрясающая скорость Тихонова не помогла ему в борьбе с удивительной методикой стрелковых тренировок норвежца.

Встреча двух полицейских

Сольберг родился в семье фермеров в деревушке Сокнедал в 60 км от Тронхейма. Как и все норвежцы, он с раннего детства стоял на лыжах, а после окончания университета устроился на работу в полицию.



В полиции Тронхейма к тому времени уже работал Мартин Стоккен – отличный спортсмен, который долгое время занимался лёгкой атлетикой, стал многократным чемпионом Норвегии в беге на длинные дистанции и в стипль-чезе, но так и не добился призовых мест на чемпионатах Европы.

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Стоккен в 26 лет начал серьёзно заниматься лыжами. И быстро пробился в состав сборной Норвегии. И не просто пробился, а в эстафетных гонках завоевал бронзу чемпионата мира и серебро Олимпийских игр!



Именно Стоккен предложил Сольбергу не просто бегать на лыжах, а заняться новым видом спорта – биатлоном.

Лицом вниз, в муравейник!

Сольберг согласился и стал уделять тренировкам всё свободное от работы время. Но проявить себя даже на национальном уровне у него никак не получалось. Подводила стрельба, да и скорость на дистанции оставляла желать лучшего.



Стоккен для повышения качества стрельбы придумал для своего подопечного просто адскую методику. Летом тренировки проходили в лесу. Тренер находил муравейник побольше, вешал на расстоянии 50 метров мишени, и заставлял спортсмена стрелять сначала стоя, а затем лёжа в муравейнике!



«Это было ужасно, особенно в первый раз, – вспоминал Сольберг. – Ты встаёшь в муравейник и мгновенно оказываешься облеплен насекомыми. Через пару секунд я был весь искусан, а на ноги страшно было смотреть. Но лёжа лицом практически в муравейнике было ещё хуже. Муравьи облепляли лицо, ползали по телу и постоянно кусались. Раз за разом я повторял эти упражнения, и качество стрельбы действительно повышалось».

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Норвежский биатлонист испытывал настоящие муки во время тренировок, тем более мешали ему не только муравьи, но и огромная овчарка тренера. Сольберг вспоминал, что она могла незаметно подползти к нему, а затем по приказу хозяина начинала лаять.



Подобные мучительные тренировки продолжались до наступления зимы, когда пора было вставать на лыжи. Но для Сольберга страдания окупились сполна.

Дважды поверженный

Концовку сезона 1966/67 и начало олимпийского 1967/68 натренированный муравьями Магнар Сольберг провёл отлично, заработав себе место в составе команды на Игры в Гренобле.



В 31 год он дебютировал на самом главном старте в своей жизни. Норвежский полицейский в индивидуальной гонке стартовал под третьим номером, и практически никто не считал его претендентом на высокие места. Ведь были и другие норвежцы, были шведы, биатлонисты из Восточной Германии, а самое главное – сборная СССР, в составе которой любой был опасен.



А опаснее всех – 21-летний Александр Тихонов, для которого Олимпийские игры также были дебютными. Тихонов в индивидуалке стартовал под первым номером и тащил всех за собой. По скорости к нему никто не мог приблизиться, но два промаха на втором рубеже оставили молодого советского биатлониста без золота.



Золото взял Сольберг, впервые в карьере поразивший все мишени. В итоге он выиграл у Тихонова 55 секунд.



«Что для меня были дождливые условия Гренобля после страшной жары и муравьёв, которые впивались во всех участки тела?» – говорил потом норвежец.



Он мгновенно стал знаменитым. А Тихонов мечтал о реванше в личной гонке – то, что сборная СССР выиграла эстафету, главную гонку, его не совсем устроило.



К Олимпиаде-1972 в Саппоро советский биатлонист стал суперзвездой мирового биатлона, многократным чемпионом мира, а норвежец на тех же турнирах забегал в призы, но не выигрывал. Кстати, на ЧМ-1969 Тихонов зашёл в номер к Сольбергу и пообещал, что обыграет его. Обещание сдержал.

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Но в индивидуалке в Японии Сольберг вновь победил! А потом признался, что при подготовке к олимпийском сезону применял ту же методику с муравьями, но при этом уделял очень большое внимание работе над скоростью. В 35 лет Магнар Сольберг стал первым в истории биатлонистом, которому удалось выиграть второй раз подряд ту же дистанцию на Олимпиаде. Не помешали даже два промаха.



Тихонов же, который по скорости вновь превзошёл всех, с четырьмя промахами остался четвёртым. Будущему «Мистеру биатлон» так и не удалось взять личное золото на Олимпийских играх – ни в Саппоро, ни в Инсбруке, ни в Лейк-Плэсиде, а Сольберг, тренировавшийся с муравьями, вошёл в историю как двукратный олимпийский чемпион.