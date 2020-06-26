«Русские вредят авторитету биатлона». Зеппельт выступил против чемпионки Зайцевой

Не самая вроде бы громкая новость о том, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинута в правление Союза биатлонистов России, неожиданно вызвала негативную реакцию как в России, так и на Западе.



Известный борец за чистый спорт журналист Хайо Зеппельт в очередной раз заявил, что в российском спорте не учатся на своих ошибках, так как выдвинули на столь серьёзное место человека, который дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Но, вероятно, немец уже просто не помнит, что Зайцева активно сражается за своё честное имя в суде и намерена доказать свою невиновность. В любом случае спортивная и политическая карьеры не имеют ничего общего. И совершенно непонятно, почему человек, имевший проблемы как спортсмен, не может проявить себя на новом поприще – в административной работе.

Хайо Зеппельт отреагировал на выдвижение Ольги Зайцевой в правление СБР

«Русские люди продолжают вредить авторитету биатлона»

Понятно, что Зеппельт, прославившийся на весь мир скандальными фильмами о российском допинге, не мог оставить без внимания информацию о выдвижении Зайцевой в правление СБР.



«Снова интересно наблюдать за тем, как, по крайней мере, некоторые русские люди в спорте продолжают вредить авторитету биатлона», – выступил Хайо против Ольги в соцсетях.



Напомним, что история с наказанием Ольги Зайцевой тянется с 2017 года: на пробирках с пробами российской биатлонистки, взятыми на Олимпиаде в Сочи, якобы были найдены царапины, которых быть не должно. На основании этого Ольгу лишили медали Игр в эстафете.



Интересно, что позицию немецкого журналиста поддержали и в России. Например, так высказалась заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая:



«Выдвижение в руководство российского биатлона человека, подозревающегося в нарушении антидопинговых правил, – это очередной шаг на старые грабли. Какой знак российский биатлон подаёт миру? Что слова его в который раз расходятся с делами? И я не понимаю, зачем люди пытаются ослабить позиции всей страны в этот очень сложный для неё период».



Даже спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который не раз признавался в симпатии к нашей олимпийской чемпионке, высказался против её выдвижения на должность в СБР.



«Я неоднократно говорил в репортажах о том, что наша сборная выступает чисто и честно последние несколько лет, но тем не менее насколько западная общественность, если Зайцеву выберут, воспримет это все однозначно, потому что мы в любом случае должны играть по правилам в этом биатлонном сообществе. Сейчас вопрос очень интересный и не праздный».

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Но почему они все неправы?

Во-первых, какое нам дело до того, что подумают на Западе? Если Ольга Зайцева способна принести пользу российскому биатлону, то зарубежная реакция должна быть последним, о чём мы подумаем. Там всегда найдутся недовольные, а, как известно, недовольных слышно громче всех. И давайте честно себе признаемся: в среднесрочной перспективе предвзятое отношение к нам не изменится, потому что политика как была, так и будет неразрывно связана со спортом.



Во-вторых, ошибки прошлого (которые, между прочим, вполне могут быть оспорены в суде) не должны влиять на настоящую деятельность человека. Если спортсмен был дисквалифицирован за допинг, отсидел наказание, то потом имеет полное право продолжить карьеру. Здесь же речь идёт вообще о другом виде деятельности. Нет такого закона, запрещающего человеку после дисквалификации в спорте получать административную или любую другую работу.



В-третьих, Зайцева много и часто по делу критиковала работу Союза биатлонистов России. Это отличный шанс для неё на деле показать себя и попытаться что-то изменить к лучшему. Получится у неё это или нет, это уже другой вопрос. Но лишать её такой возможности из-за боязни негативной реакции мирового биатлонного сообщества – полный бред.



В конце концов, если постоянно смотреть на Запад, то можно выгнать из сборной России Александра Логинова и Ирину Старых, чтобы снова попробовать всем понравиться.



Но на это ведь никто не пошёл даже в моменты наибольшего внешнего давления!



А чем же история с олимпийской чемпионкой Зайцевой отличается?