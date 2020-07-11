А деньги будут? Президент Майгуров попробует вытащить российский биатлон из болота

В российском биатлоне началась новая эпоха.



Президентом Союза биатлонистов России был выбран Виктор Майгуров. Правда, на этих выборах он был единственным кандидатом после снятия предыдущего главы СБР Владимира Драчёва.

Теперь именно Майгуров попытается спасти российский биатлон, вытащить его из болота, куда он погружался долгие годы. Для этого нужно много денег. Очень много денег.

Российский биатлон остался без президента. Но без Драчёва будет только хуже? Глава СБР был не так плох, как принято считать.

Кто такой Виктор Майгуров

Виктор Викторович был успешным биатлонистом. Он трижды становился чемпионом мира и дважды выигрывал медали Олимпиады. Долгое время Майгуров работал первым вице-президентом IBU и был правой рукой главы IBU Андерса Бессеберга. А когда того отстранили от работы по обвинению в коррупции, как минимум на полгода стал, по его собственной оценке, по сути руководителем Международного союза биатлонистов.



В теории Майгуров должен хорошо знать всех в высшем руководстве IBU и уметь пользоваться своими связями на благо нашего биатлона. Но не всё так просто. Близкая работа с опальным Бессебергом подпортила Майгурову репутацию. Многие уверены, что новый президент СБР был в курсе дел, которые проворачивал Андерс, но при этом покрывал его. И этим людям уже не важно, есть ли доказательства этого или нет. Они своё мнение сформировали и менять не собираются.

Российский биатлон в глубоком кризисе. И очередные выборы президента его не спасут В нашем биатлоне нет человека, способного кардинально изменить ситуацию к лучшему.

Не добавляет плюсов Майгурову и история с поддельным дипломом. Она давно вышла за пределы биатлонной тусовки, а в день избрания о ней всем напомнил журналист Василий Уткин.



«Виктор Майгуров, который половину постспортивной жизни жил и получал работу в администрации ХМАО и льготы как капитан милиции благодаря поддельному диплому о высшем образовании, возглавил российский биатлон. Я нигде не нашёл сведений о том, что за поддельный диплом он понёс какое-то наказание или хотя бы извинился, или эта история была каким-то образом дезавуирована. Что ж, мы на правильном пути», – написал Уткин в телеграм-канале.



Если подводить короткий итог, то Майгуров, безусловно, опытный спортивный чиновник, разбирающийся в биатлоне. Но его репутацию безупречной назвать трудно.

«У нас что, президент – бог и царь?» Российский биатлон продолжает погружаться в хаос Спортсмены и тренеры сборной России не могут начать подготовку к сезону. То ли в технических ошибках дело, то ли в борьбе за власть.

Деньги будут?

Главная проблема, которую необходимо будет решить новому президенту СБР, – это огромные долги организации. Драчёв два года назад обещал привести спонсоров и серьёзные деньги в наш



биатлон, однако не справился с этой задачей. У Майгурова это может получиться лучше. Дело в том, что за ним стоит, например, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, который очень любит биатлон (в Тюмени это хорошо знают!) и готов поискать средства на его спасение.



Поддержат Майгурова и старший вице-президент «Газфонда» Алексей Нуждов, и вернувшийся в ЦСП бывший глава СБР Александр Кравцов. У всех этих людей есть связи для привлечения серьёзных финансов. Всё это должно помочь и с восстановлением статуса соответствия. Вернуть российский биатлон в международную семью – ещё одна ключевая задача для Майгурова.

Кто должен прийти и спасти российский биатлон? Выбери лучшего кандидата Кто должен стать главой федерации: загадочный олигарх, чемпион из прошлого, главный голос вида спорта или кто-то ещё?

За результаты тоже спросят

В любом случае болельщики будут оценивать деятельность нового президента по результатам сборной. При всех проблемах при Драчёве биатлонисты временами радовали фанатов медалями на чемпионатах мира. В том числе и золотыми. От Майгурова будут требовать ещё больше, потому что уже в 2022 году нас ждёт Олимпиада в Пекине. Провала на Играх ему не простят.



Пока Майгуров планирует оставить тренерский штаб в лице Юрия Каминского и Михаила Шашилова, назначенный Драчёвым. Но Россия по сравнению со многими другими ведущими сборными уже потеряла несколько месяцев подготовки из-за эпидемии и организационной чехарды. Нагонять будет непросто. Остаётся лишь пожелать удачи Виктору Майгурову в его нелёгком деле по вытаскиванию нашего биатлона из топкого болота.